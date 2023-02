Brak Lewandowskiego to nie problem? Wyniki Barcelony by na to wskazywały

Barcelona będzie musiała sobie radzić bez Lewandowskiego. Nie pierwszy raz w tym sezonie

Jeśli sprawdziłby się najbardziej pesymistyczny scenariusz, to Polaka zabraknie w trzech meczach . Najbardziej prestiżowy już w czwartek, bo wtedy "Blaugrana" w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla zagra na Santiago Bernabeu z Realem Madryt . "Lewy" opuściłby także ligowe spotkania z Valencią i Athletikiem Bilbao, a teoretycznie miałby być gotowy do gry na ligowe El Clasico na Camp Nou , które jest zaplanowane na 19 marca.

La Liga. Imponujący bilans FC Barcelony bez Roberta Lewandowskiego

Kontuzja Lewandowskiego to nie jedyny problem Katalończyków, bo wyłączeni z gry są również Pedri i Ousmane Dembele, a ich powrót również przewiduje się mniej więcej na połowę marca. To oznacza duże wyzwanie dla Xaviego, by jak najlepiej zestawić skład w najbliższych meczach, przy jednoczesnym braku tak dużej liczby podstawowych na co dzień piłkarzy.