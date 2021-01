Robert Lewandowski pomimo słabszej dyspozycji Bayernu podczas wczorajszego starcia przeciwko Borussii Moenchengladbach, zdołał trafić do siatki i był jednym z wyróżniających się graczy Bawarczyków. Grę polskiego napastnika docenili również niemieccy dziennikarze i otrzymał on jedne z najwyższych ocen w ekipie "Die Roten".

Przed tygodniem Bayern Monachium w starciu z Mainz świetnie poradził sobie w roli ekipy goniącej wynik. Bawarczycy przegrywali 0-2, a ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 5-2. Wczorajszy mecz z Borussią Moenchengladbach miał zupełnie inny przebieg i to zawodnicy Hansiego Flicka pierwsi zdobyli dwubramkowe prowadzenie, by ostatecznie... przegrać 2-3.



Pierwszego gola dla ekipy z Monachium zdobył Robert Lewandowski. Reprezentant Polski pewnie wykorzystał rzut karny i rozpoczął strzelanie w spotkaniu czołowych drużyn niemieckiej Bundesligi. Drugie trafienie dla Bayernu dołożył natomiast Leon Goretzka. Dla "Lewego" było to już 20. trafienie w obecnej kampanii ligi niemieckiej i Polak pewnie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców Bundesligi.

Pomimo przeciętnego występu Bayernu, Lewandowski był jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy w swojej drużynie i został przyzwoicie oceniony przez niemieckie media. Popularny dziennik "Bild" przyznał mu notę 3 (gdzie 1 jest najlepszą oceną), a oprócz reprezentanta Polski, w podobny sposób zostali wyróżnieni jedynie strzelec bramki Goretzka, Leroy Sane oraz Manuel Neuer.







W takim sam sposób występ "Lewego" ocenili dziennikarze monachijskiego "Abendzeitung": - W 20. minucie udało mu się zdobyć bramkę z karnego i strzelić 20. gola w tym sezonie. Później nie był zbyt widoczny pod bramką rywala, oprócz uderzenia głową w pierwszej połowie - możemy przeczytać w uzasadnieniu noty.



Na notę 3 mecz polskiego napastnika ocenili również portal "sportbuzzer.de" oraz niemiecki "Sky". O wiele bardziej surowy dla napastnika Bayernu był natomiast "Goal.com", który przyznał "Lewemu" notę 4: - Oprócz trafienia z karnego, nie miał zbyt wiele do pokazania.

Zdjęcie Robert Lewandowski zdobył bramkę po uderzeniu z rzutu karnego / Pool / East News

Zawodników Bayernu czeka kolejny napięty tydzień. W środę (13.01) "Die Roten" rozegrają zaległy mecz pucharu Niemiec z Holstein Kiel, a w następną niedzielę (17.01) czeka ich ligowy mecz przeciwko Freiburgowi.



Oceny piłkarzy po meczu Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium (według Bilda):

