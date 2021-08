Pierwszy raz Bayern Monachium i Borussia Dortmund spotkały się w meczu o Superpuchar Niemiec jeszcze w XXI wieku. W 1989 roku, po dramatycznym meczu, Borussia wygrała z Bayernem 4-3. Od 2012 roku tylko dwa razy zdarzyło się, że w meczu o Superpuchar Niemiec nie grały Bayern i Borussia. W 2015 roku Wolfsburg pokonał Bayern po rzutach karnych, a w 2018 r. zespół z Monachium aż 5-0 pokonał Eintracht Frankfurt, w czym wielki udział z trzema golami miał Robert Lewandowski. Sprawdźmy, jak wyglądały ostatnie mecze Bayern - Borussia o Superpuchar Niemiec.



ZOBACZ TEŻ: Nowe koszulki Bayernu na mecz z Borussią. Lewandowski z motywem Alp

Reklama

Superpuchar Niemiec 2012. Bayern - Borussia 2-1, gol Lewandowskiego dla gości z Dortmundu

Dla Bayernu ten mecz o Superpuchar z Borussią był nagrodą pocieszenia po utracie panowania w Niemczech. Borussia w 2012 roku sięgnęła po dublet, zdobywają mistrzostwo Niemiec i rozkładając Bayern na łopatki w finale Pucharu Niemiec (5-2, w tym trzy gole Roberta Lewandowskiego). Bayern prowadził już 2-0 w 11. minucie (Thomas Müller i Mario Mandžukić autorami goli). Borussia odpowiedziała tylko golem Roberta Lewandowskiego w 75. minucie. Ten właśnie gol - pierwszy Roberta Lewandowskiego w meczach o Superpuchar Niemiec - w kompilacji najładniejszych goli w spotkaniach o to trofeum zajmuje trzecie miejsce. Oficjalny kanał Bundesligi na YouTube docenił wielką precyzję technicznego strzału reprezentanta Polski zza pola karnego.



Wideo youtube

Superpuchar Niemiec 2013. Bayern - Borussia 2-4, pocieszenie za finał Ligi Mistrzów, najwięcej goli w XXI wieku

Rok później Borussia Dortmund - tym razem bez gola Roberta Lewandowskiego - pokonała Bayern 4-2. Sześć goli to rekordowa liczba goli w meczach o Superpuchar Niemiec w XXI wieku. Tym razem możemy mówić o nagrodzie pocieszenia dla Borussii Dortmund, która dwa miesiące przed Superpucharem Niemiec przegrała 1-2 z Bayernem w Londynie w finale Ligi Mistrzów 2013.



Superpuchar Niemiec 2014. Borussia - Bayern 2-0, pierwszy po transferze Roberta Lewandowskiego

Umarł król, niech żyje król - mogli pocieszać się kibice Borussii Dortmund. Roberta Lewandowskiego w ataku zastąpił bowiem Pierre-Emmerick Aubameyang i to właśnie on przypieczętował zwycięstwo BVB golem na 2-0. Dla Roberta Lewandowskiego był to pierwszy mecz o Superpuchar Niemiec w barwach Bayernu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Superpuchar Niemiec: Borussia - Bayern. Skrót meczu © 2014 Associated Press

Superpuchar Niemiec 2016 i 2017. Bayern górą nad Borussią

Dwa triumfy Bayernu pod wodzą Carlo Ancelottiego w meczach o Superpuchar Niemiec. Monachijczycy pokonali Borussię 2-0 (2016) i po rzutach karnych (2017, w meczu 2-2). W drugim z tych meczów Robert Lewandowski zdobył gola najpierw w podstawowym czasie gry, a potem w konkursie rzutów karnych.



Superpuchar Niemiec 2019. Ostatni triumf Borussii Dortmund, nieoczekiwana przegrana Bayernu

Ostatni raz, gdy Borussia ograła Bayern w starciu o Superpuchar Niemiec. Dość nieoczekiwane zwycięstwo 2-0 po golach Paco Alcacera i Jadona Sancho było jednym z argumentów przeciw Niko Kovaca, który trenerem Bayernu przestał być w listopadzie 2019 roku.



Superpuchar Niemiec 2020. Cios za cios Bayernu i Borussii

Poprzedni mecz Bayernu i Borussii o Superpuchar Niemiec był świetnym widowiskiem. Na dwa gole Bayernu, Tolisso i Müllera, Borussia odpowiedziała bramkami Brandta i Haalanda. Decydującego gola zdobył w 82. minucie Joshua Kimmich.



Superpuchar Niemiec 2021. Borussia - Bayern - gdzie oglądać transmisję?

Mecz Bayern Monachium - Borussia Dortmund o Superpuchar Niemiec o godz. 20.30, transmisja w Viaplay. Zobacz relację na Sport.Interia.pl.



BN