Po długim oczekiwaniu w końcu Robert Lewandowski zadebiutował w Chicago Fire. Napastnik wystąpił w meczu z Interem Miami już od pierwszej minuty, lecz niestety jego ekipa uległa 2:3. Co ciekawe, występ Polaka był stosunkowo neutralny. Na murawie spędził nieco ponad godzinę, jednakże nie zdołał zapisać się na liście strzelców, ani nie zanotował asysty.

Niemniej jednak należy przyznać mu, że przy pierwszym golu znalazł się w miejscu idealnym i swoim pressingiem miał minimalny wkład. Wówczas fatalną pomyłkę Rocco Rios, który skierował piłkę do własnej siatki. Poza tym Polak miał problemy z odnalezieniem się na murawie i często schodził niżej w celu rozegrania piłki.

Eksperci ze świata piłki nie kryli jednak, że napastnik zwyczajnie potrzebuje czasu na zaaklimatyzowanie się w nowej drużynie. Zwrócono również uwagę na fakt, że 37-latek nie będzie już miał tak genialnego "serwisu", jak wyglądało to w Barcelonie, czy jeszcze wcześniej w Bayernie Monachium.

Po spotkaniu głos zabrał również Mateusz Borek. I już podsumował występ naszego reprezentanta.

Borek jasno o Lewandowskim. "Wtedy będziemy patrzeć"

Komentator przyznał, że jego zdaniem wspomniany przez nas gol samobójczy w żaden sposób nie jest zasługą "Lewego". Do tego dodał również, że zawodnik powinien otrzymać trochę czasu, by nieco potrenować z zespołem. Dopiero po tym będzie można ocenić wartość zainteresowanego w MLS.

- Robert trochę pobiegał, za dużo przy piłce go nie było, że trzy razy przyjął piętą. Denerwuje mnie narracja, że tak naprawdę to prawie miał asystę, bo lekko nacisnął na bramkarza. Nie przesadzajmy. Kiedy Robert robi fajne rzeczy, to to doceniamy, a tu jeden "ogórek" z obrony podał do bramkarza, który się machnął i piłka wpadła do bramki. Nie dorabiajmy filozofii. Dajmy mu się rozwinąć, potrenować tydzień lub dwa. Wtedy będziemy realnie patrzeć na jego wartość sportową w lidze MLS - powiedział na antenie Kanału Sportowego.

Najbliższy mecz Chicago Fire odbędzie się za trzy dni. W nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu - "Strażacy" zagrają z New York City.

Robert Lewandowski FADEL SENNA AFP

Robert Lewandowski AFP

Mateusz Borek Grzegorz Wajda/Reporter East News





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