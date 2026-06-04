Borek dołożył do pieca ws. transferu Lewandowskiego. Ogłasza: Super propozycja

Robert Lewandowski meczem z Valencią na Estadio Mestalla zakończył 23 maja szalenie ważny rozdział swojej kariery i ostatecznie rozstał się z FC Barcelona po czterech pełnych sukcesów kampaniach.

Polak nie ma jednak najmniejszego zamiaru odwieszać teraz butów na kołek - wkrótce zobaczymy go w akcji w nowej drużynie, natomiast na ten moment wciąż nie jest jasne, z jakim klubem zwiąże się "Lewy".

Opcji jest tu co najmniej kilka. Sporo mówiło się o zainteresowaniu piłkarzem ze strony Chicago Fire, w grę miała też wchodzić jego przeprowadzka do Włoch (konkretnie do Milanu lub Juventusu) lub Arabii Saudyjskiej (tu przede wszystkim wspominano Al-Hilal), a ostatnio dość niespodziewanie w tej historii pojawił się... wątek turecki.

Niedawno gruchnęły bowiem wieści o możliwym transferze Lewandowskiego do stambulskiego Fenerbahce - jest jednak pewien haczyk, bo takiego ruchu chciałbym Hakan Safi, kandydat na prezydenta "Żółtych Kanarków", który jednak pełną decyzyjność osiągnąłby dopiero po odbywających się w najbliższy weekend wyborach... o ile oczywiście wygrałby tę elekcję.

Lewandowski w Fenerbahce? Borek: Świetna propozycja, ale na razie tylko teoretyczna

Do całego tego zamieszania postanowił odnieść się w "Kanale Sportowym" Mateusz Borek. Dziennikarz i komentator stwierdził m.in., że jego zdaniem "dla Roberta jest to trudna mentalnie sytuacja".

"Przez parę miesięcy żyjesz w niepewności i się łudzisz, że dostaniesz nowy kontrakt. Pewnie chciałeś dostać ten kontrakt trochę mniejszy, ale na dwa lata, żeby gdzieś podjąć ostateczną decyzję o pozostaniu, bo to jest moje miejsce do życia. Teraz rozmowy się toczą, a w międzyczasie się pojawiają pierwsze inne propozycje. Laporta cię klepie po plecach, mówiąc, że wszystko będzie dobrze i zostaniesz" - mówił Borek (cytaty za materiałem Adama Nowackiego w serwisie Meczyki.pl).

"Okazuje się, że jest tam jakaś propozycja, ale niezbyt atrakcyjna finansowo i nie na dwa sezony, a raczej na jeden. Musisz podjąć jakąś decyzję. Chyba na razie nie ma większego konkretu z tej Arabii Saudyjskiej. Nie wiem, czy on do końca jest zainteresowany Chicago Fire." - podkreślił.

Moim zdaniem sportowo super propozycją jest ta ze Stambułu, ale na razie jest teoretyczna, bo ktoś musi wygrać wybory, żebyś był tym celem, który ktoś jest w stanie zrealizować. A to nie jest pewne

Fenerbahce zakończyło ostatni sezon jako mistrz Turcji

Fenerbahce to obok Galatasaray czy Besiktasu jeden z najbardziej utytułowanych klubów tureckich, mający w swym dorobku m.in. 19 mistrzostw kraju. W poprzedniej kampanii "Żółte Kanarki" zajęły w lidze drugie miejsce, klubową gablotę uzupełniły za to o Superpuchar Turcji. Do stycznia tego roku ich barw bronił Sebastian Szymański, który następnie przeniósł się do Stade Rennais.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News





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