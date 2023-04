Bońka zapytano o film o Lewandowskim. Dosadna odpowiedź. "Za wcześnie"

Zbigniew Boniek szczerze o filmie o Robercie Lewandowskim

O to, czy oglądał film z kapitanem "Biało-Czerwonych" w roli głównej, zapytano Zbigniewa Bońka . Były prezes PZPN w programie "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl przyznał, że nie oglądał produkcji, ponieważ nie miał na to czasu. - Obejrzę, jak Robert skończy grać w piłkę - wypalił szczerze.

I chociaż były prezes PZPN odłożył w czasie seans dokumentu "Lewandowski Nieznany", to nie ukrywa, że wciąż jest pod wrażeniem gdy polskiego napastnika. Jak ocenił, 34-latek jest jednym z trzech lub czterech "najważniejszych piłkarzy na świecie". - Jest człowiekiem, który się nie wywyższa. Gdyby ktoś inny był na jego miejscu, to nie wiem, jakby to wyglądało. To nie jest łatwo zarządzać takim kapitałem i popularnością - przekonywał.