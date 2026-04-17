Boniek z apelem do Lewandowskiego, tego nie może zrobić. Stanowczy postulat

Paweł Nowak

Coraz głośniej jest w ostatnich dniach wokół Roberta Lewandowskiego i jego sytuacji w Barcelonie. Napastnik w ostatnim czasie otrzymał ofertę przedłużenia umowy, lecz według medialnych doniesień ma być z niej niezadowolony. Jednym z powodów ma być jego zmiana roli w zespole i częstsze siedzenie na ławce rezerwowych. Zdaniem Zbigniewa Bońka zainteresowany nie może się na to obrazić.

Boniek chciał, żeby Lewandowski trafił do Włoch. Był rozczarowany, gdy stało się inaczej

Po wielu dyskusjach w mediach wśród dziennikarzy i ekspertów ws. przyszłości Roberta Lewandowskiego w końcu nastąpił przełom. Miał on otrzymać ofertę przedłużenia wygasającego z końcem sezonu kontraktu od Barcelony. Zdaniem dobrze poinformowanego w piłkarskim świecie Fabrizio Romano miał on jednak odrzucić propozycję.

Wiele mówi się, że powodem miały być niezadowalające go warunki. Pojawiają się także wieści, że "Lewemu" nie podoba się jego rola w zespole. W końcu w ostatnim czasie rola Polaka w ekipie Hansiego Flicka uległa zmianie i przestał on już otrzymywać satysfakcjonującej liczby minut.

Co więcej, po długim okresie posuchy od trafienia do siatki odblokował się jego rywal do gry - Ferran Torres. Hiszpan prezentuje się w ostatnim czasie bardzo dobrze i był jedną z najjaśniejszych postaci w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Głos w całej sprawie zabrał już Zbigniew Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził, czego nie może zrobić jeden z najlepszych napastników w historii.

Boniek z apelem do Lewandowskiego. "Nie może tego zrobić"

70-latek przyznał w rozmowie z Polsatem Sport, że Lewandowski musi zaakceptować role zmiennika i nie może z tego powodu się obrażać. Do tego nawiązał do spotkania z Atletico Madryt, które Polak zaczął na ławce - pomimo bycia w pełnym zdrowiu. Jego zdaniem, jeśli Flick na niego nie stawia w tak ważnym meczu, to jest coś na rzeczy.

- Trzeba sobie jasno powiedzieć i Robert nie może się tego wstydzić, nie może się na to obrażać: Lewandowski w Barcelonie jest dzisiaj rezerwowym zawodnikiem, jeśli wszyscy są do dyspozycji trenera Flicka, a przecież jeszcze nie było Raphinhi. Czyli w tak ważnym meczu zdrowy Robert Lewandowski nie wychodzi od pierwszej minuty na boisko! Coś to znaczy - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

Na siedem kolejek przed końcem sezonu LaLiga FC Barcelona ma dziewięć "oczek" przewagi nad drugim Realem Madryt i jest na najlepszej drodze, by drugi raz z rzędu wywalczyć mistrzostwo kraju.

Najbliższy mecz drużyna Hansiego Flicka rozegra w środę 22 kwietnia. Będzie to starcie z Celtą Vigo w ramach 32. serii gier ligowych rozgrywek. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:30.

Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert LewandowskiBradley CollyerEast News
Piłkarz w czarnej koszulce z emblematem FC Barcelona oraz logo Spotify wykonuje rozgrzewkę na boisku, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News
Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
Zbigniew BoniekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Nuno Borges - Hamad Medjedovic. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja