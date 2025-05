Boniek wraca do dramatu Barcelony. Cios prosto we Flicka. Chodzi o Lewandowskiego

FC Barcelona ten sezon już w tym momencie może raczej uznać za naprawdę udany. Przed jego startem bardzo trudno było bowiem zakładać, że "Duma Katalonii" dotrze aż do półfinału Ligi Mistrzów , na kilka kolejek przed końcem będzie liderować tabeli La Liga , a w gablocie już będą stać Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Hiszpanii.

Flick popełnił błąd z Lewandowskim. Boniek nie ma wątpliwości

Polak bowiem dopiero przedwcześnie wracał do zdrowia i usiadł jedynie na ławce rezerwowych, choć w teorii miał być gotowy do gry. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na murawie w 89. minucie rywalizacji, gdy Barcelona prowadziła 3:2. Wówczas trudno było przewidywać, że "Lewy" i koledzy zagrają jeszcze dogrywkę, którą przegrają. Według Zbigniewa Bońka za porażkę w Mediolanie w dużym stopniu odpowiada Hansi Flick, a jednym z błędów było posłanie do gry Lewandowskiego.