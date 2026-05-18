Boniek usłyszał o decyzji Lewandowskiego. Nie mógł się powstrzymać. "Sytuacja jest inna"
Robert Lewandowski w sobotę 16 maja ogłosił, że odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu. Dzień później Polak miał oficjalne pożegnanie z kibicami na Camp Nou, a jego przyszłość stała się jednym z tematów dnia. Nie mogło zabraknąć głosu Zbigniewa Bońka, który zwraca uwagę na to, że priorytety "Lewego" mogły się nieco zmienić. - Nie wydaje mi się, żeby ambicją sportową Roberta, którą obserwowaliśmy do tej pory, było wygranie tytułu mistrza Arabii - ocenił w rozmowie z "WP SportoweFakty".
Przyszłość Roberta Lewandowskiego od dłuższego czasu była tematem debat narodowych. Tak samo sytuacja prezentowała się przez kilka ostatnich lat z Kamilem Stochem czy Bartoszem Kurkiem. Ostatecznie profesjonalny sport zdecydował się porzucić tylko jeden z tych wybitnych polskich sportowców.
Wiemy jednak, że Kurek nie zagra w tym sezonie w barwach reprezentacji, a czas Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona dobiegł końca. Ogłosił to sam "Lewy" w mediach społecznościowych w sobotni poranek 16 maja. Dzięki temu mógł pożegnać się z kibicami na Camp Nou.
Boniek o przyszłości Lewandowskiego. Zwraca uwagę na jedno
Takiego przywileju nie miał, choćby Leo Messi, który odszedł w pewnym sensie "tylnymi drzwiami". Pytaniem jest teraz to, na jaki następny klub postawi Lewandowski. Wydaje się, że najmocniejsze karty w ręku mają Amerykanie oraz Saudyjczycy. Ci bowiem mogą zaoferować Polakowi pieniądze, których w Europie nie dostanie.
Kwestią do rozwiązania są w tym momencie ambicje jakie ma "Lewy". - Nie wydaje mi się, żeby ambicją sportową Roberta, którą obserwowaliśmy do tej pory, było wygranie tytułu mistrza Arabii. To nie o to chodzi. Gdybym był na jego miejscu, też rozważyłbym jednak te opcje. Nie można przejść obojętnie, gdy oferują ci tak gigantyczne pieniądze - ocenił Zbigniew Boniek w rozmowie z "WP SportoweFakty".
Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przypomniał także, że Lewandowski mimo maksymalnego profesjonalizmu nie ucieka od starzenia się. - Robert ma 37 lat, co widać na boisku - czy się to komuś podoba, czy nie. Jeżeli Robert dojdzie do sytuacji strzeleckiej, zawsze zdobędzie gola - dodał.
- Jeżeli jednak mówimy o poruszaniu się na boisku, nie jest zawodnikiem sprzed dwóch, trzech czy dziesięciu lat. Ząb czasu nadgryza każdego: pana, mnie, Roberta też - podsumował były wybitny reprezentant Polski. Co ważne z perspektywy polskiego kibica, wedle medialnych raportów Lewandowski ma jeszcze w planach grać w kadrze.