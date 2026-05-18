Przyszłość Roberta Lewandowskiego od dłuższego czasu była tematem debat narodowych. Tak samo sytuacja prezentowała się przez kilka ostatnich lat z Kamilem Stochem czy Bartoszem Kurkiem. Ostatecznie profesjonalny sport zdecydował się porzucić tylko jeden z tych wybitnych polskich sportowców.

Wiemy jednak, że Kurek nie zagra w tym sezonie w barwach reprezentacji, a czas Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona dobiegł końca. Ogłosił to sam "Lewy" w mediach społecznościowych w sobotni poranek 16 maja. Dzięki temu mógł pożegnać się z kibicami na Camp Nou.

Boniek o przyszłości Lewandowskiego. Zwraca uwagę na jedno

Takiego przywileju nie miał, choćby Leo Messi, który odszedł w pewnym sensie "tylnymi drzwiami". Pytaniem jest teraz to, na jaki następny klub postawi Lewandowski. Wydaje się, że najmocniejsze karty w ręku mają Amerykanie oraz Saudyjczycy. Ci bowiem mogą zaoferować Polakowi pieniądze, których w Europie nie dostanie.

Kwestią do rozwiązania są w tym momencie ambicje jakie ma "Lewy". - Nie wydaje mi się, żeby ambicją sportową Roberta, którą obserwowaliśmy do tej pory, było wygranie tytułu mistrza Arabii. To nie o to chodzi. Gdybym był na jego miejscu, też rozważyłbym jednak te opcje. Nie można przejść obojętnie, gdy oferują ci tak gigantyczne pieniądze - ocenił Zbigniew Boniek w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przypomniał także, że Lewandowski mimo maksymalnego profesjonalizmu nie ucieka od starzenia się. - Robert ma 37 lat, co widać na boisku - czy się to komuś podoba, czy nie. Jeżeli Robert dojdzie do sytuacji strzeleckiej, zawsze zdobędzie gola - dodał.

- Jeżeli jednak mówimy o poruszaniu się na boisku, nie jest zawodnikiem sprzed dwóch, trzech czy dziesięciu lat. Ząb czasu nadgryza każdego: pana, mnie, Roberta też - podsumował były wybitny reprezentant Polski. Co ważne z perspektywy polskiego kibica, wedle medialnych raportów Lewandowski ma jeszcze w planach grać w kadrze.

Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert Lewandowski Piotr Hukalo/East News East News

Robert Lewandowski i Hansi Flick Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

