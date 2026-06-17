Robert Lewandowski pożegnał się z Barceloną, gdzie spędził cztery pasjonujące zespoły. 30 czerwca kapitan naszej kadry stanie się wolnym zawodnikiem. Za darmo, na zasadzie wolnego transferu będzie mógł związać się z nowym pracodawcą.

Kto nim zostanie? W kontekście 37-latka dużo mówiło się o m.in. klubach z Arabii Saudyjskiej. Ostatnio Lewandowski wraz ze swoim najbliższym biznesowym otoczeniem udał się do Chicago.

Tak Boniek zareagował na potencjalny transfer Lewandowskiego do Chicago Fire

Przy autostradzie prowadzącej z lotniska do centrum miasta pojawiły się wielkie banery ze zdjęciem Polaka i napisem "Enjoy your visit". Dla całej społeczności piłkarskiej w Chicago było to olbrzymie wydarzenie.

Być może lada moment właśnie trafi były gwiazdor Bayernu Monachium. W klubie z MLS mógłby zarobić około 15-20 milionów euro rocznie. Wszystko wskazuje na to, że negocjacje trwają w najlepsze.

Możliwe przenosiny Lewandowskiego do tego konkretnego klubu w Stanach Zjednoczonych podczas rozmowy na kanale "Prawda Futbolu" skomentował Zbigniew Boniek. - Nawet jakby poszedł do Fenerbahce, to trafiłby w poważne miejsce. Poszedłby do klubu, gdzie jak przez trzy mecze nie strzeliłby gola, to zaczęliby na niego gwizdać. To zupełnie inny wymiar piłki. Natomiast jak idziesz do MLS-u... Zobaczcie, jakie liczby ciągle wykręca tam Messi - tłumaczył były wiceprezes UEFA.

- Dlatego dla mnie to projekt ekonomiczny, finansowy. Następne dwa lata pograć, zarobić, skończyć w wieku 40-41 lat. Życzę mu z całego serca wszystkiego najlepszego, niech zarabia jak najwięcej - dodawał.

Nie obyło się również bez aspektów czysto humorystycznych. - Robert, w Chicago pi***i przez sześć miesięcy, jest taki wiatr, jest zimno... Jak chcesz się trochę wygrzać, pobawić się, no to w Chicago ciężko przejść z jednej strony miasta na drugą. Wieje taki wiatr, że to się w głowie nie mieści - stwierdził Boniek.

Na koniec legendarny kadrowicz nazwał Roberta Lewandowskiego "rozsądnym chłopakiem". - Chce dociągnąć do czterdziestki na boisku. I jeszcze mu za to tyle płacą. Wydaje mi się, że na jego miejscu każdy by zrobił to samo, każdy by tę karierę ciągnął. Oczywiście można to robić w sposób bardziej ambicjonalny, powiedzieć: - Do końca chcę grać w poważną piłkę... Jednak to jest jego sprawa - podsumował.

Lewandowski poleciał do Chicago. Klub kusi także inną gwiazdę Canales/SOPA Images/Shutterstock East News

Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek Krzysztof Kaniewski/REPORTER East News

Zbigniew Boniek i Robert Lewandowski Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP





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