Boniek publicznie wypalił do Lewandowskiego. Mocna odpowiedź. "Rewolucja"

Niewielu kibiców wierzyło, że reprezentacja Polski zdoła wywieźć z Rotterdamu korzystny dla siebie wynik. A na pewno za taki trzeba uznać remis i w konsekwencji punkt zdobyty z faworyzowaną Holandią. Choć "Oranje" mieli zdecydowanie więcej okazji na zdobycie bramki oraz przeważali przez niemal całe 90 minut, jeden, piękny gol Matty'ego Casha przesądził, że w debiucie Jana Urbana Polacy zdobyli punkt i w dobrych nastrojach wracali do kraju.

Oprócz wyniku z czwartkowego spotkania można było wyciągnąć jeszcze kilka plusów. Między innymi debiut Przemysława Wiśniewskiego wypadł bardzo dobrze i selekcjoner zebrał pochwały za odważną decyzję, która obroniła się w trakcie meczu. Nie zabrakło również głosów krytycznych. Ponownie fani mają zastrzeżenia do gry Roberta Lewandowskiego.

Boniek odpowiedział Lewandowskiemu. Mocna riposta legendy

Napastnik w wielu fragmentach spotkania był niewidoczny, a co najważniejsze, nie miał żadnej klarownej sytuacji na zdobycie bramki. Po spotkaniu nie mogło zabraknąć pytań dotyczących wydarzeń z czerwca. Wówczas Michał Probierz zadecydował, że odbierze opaskę kapitana Lewandowskiemu, co spowodowało, że piłkarz zawiesił karierę w reprezentacji. Po zmianie selekcjonera również i decyzja zawodnika FC Barcelona się zmieniła.

W rozmowie z dziennikarzami Lewandowski stwierdził, że cały temat został rozdmuchany nad wyrost. "Temat opaski jest bardzo wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony, ale opaska nigdy nie była i nie będzie problemem w tej reprezentacji. Po rozmowach z chłopakami wydaje mi się, że nigdy to nie było kłopotem. Raczej wolałbym, abyśmy skupili się na tym, co ta reprezentacja robi dobrze, a co mamy do poprawy" - powiedział Lewandowski.

Na te słowa piłkarza zareagował w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN ma zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację. "Halo Robert, opaska spowodowała rewolucję i twój powrót. Nie zgadzam się z tym, że to "temat wyolbrzymiony"" - napisał na portalu "X" Boniek. W komentarzach pod wpisem wielu internautów przyznało rację legendzie kadry.

Rozwiń

Słowacja - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski w meczu z Holandią Olaf Kraak AFP

Zbigniew Boniek Piotr Kamionka/REPORTER East News