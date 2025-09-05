Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek publicznie wypalił do Lewandowskiego. Mocna odpowiedź. "Rewolucja"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Reprezentacja Polski dość niespodziewanie zremisowała w Rotterdamie z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Przed spotkaniem dużo mówiło się o powrocie Roberta Lewandowskiego, który ponownie jest kapitanem biało-czerwonej kadry. Sam zawodnik po meczu był pytany o tę kwestię, ale jak zaznaczył, nie jest to najistotniejsza sprawa w drużynie. Ze zdaniem Lewandowskiego nie zgadza się Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski i Zbigniew Boniek / Photo by Jürgen Fromme
Robert Lewandowski i Zbigniew Boniek / Photo by Jürgen FrommeBroer van den Boom/BSR AgencyAFP

Niewielu kibiców wierzyło, że reprezentacja Polski zdoła wywieźć z Rotterdamu korzystny dla siebie wynik. A na pewno za taki trzeba uznać remis i w konsekwencji punkt zdobyty z faworyzowaną Holandią. Choć "Oranje" mieli zdecydowanie więcej okazji na zdobycie bramki oraz przeważali przez niemal całe 90 minut, jeden, piękny gol Matty'ego Casha przesądził, że w debiucie Jana Urbana Polacy zdobyli punkt i w dobrych nastrojach wracali do kraju.

Oprócz wyniku z czwartkowego spotkania można było wyciągnąć jeszcze kilka plusów. Między innymi debiut Przemysława Wiśniewskiego wypadł bardzo dobrze i selekcjoner zebrał pochwały za odważną decyzję, która obroniła się w trakcie meczu. Nie zabrakło również głosów krytycznych. Ponownie fani mają zastrzeżenia do gry Roberta Lewandowskiego.

    Boniek odpowiedział Lewandowskiemu. Mocna riposta legendy

    Napastnik w wielu fragmentach spotkania był niewidoczny, a co najważniejsze, nie miał żadnej klarownej sytuacji na zdobycie bramki. Po spotkaniu nie mogło zabraknąć pytań dotyczących wydarzeń z czerwca. Wówczas Michał Probierz zadecydował, że odbierze opaskę kapitana Lewandowskiemu, co spowodowało, że piłkarz zawiesił karierę w reprezentacji. Po zmianie selekcjonera również i decyzja zawodnika FC Barcelona się zmieniła.

      W rozmowie z dziennikarzami Lewandowski stwierdził, że cały temat został rozdmuchany nad wyrost. "Temat opaski jest bardzo wyolbrzymiony. Oczywiście to duma być kapitanem, ale z drugiej strony, ale opaska nigdy nie była i nie będzie problemem w tej reprezentacji. Po rozmowach z chłopakami wydaje mi się, że nigdy to nie było kłopotem. Raczej wolałbym, abyśmy skupili się na tym, co ta reprezentacja robi dobrze, a co mamy do poprawy" - powiedział Lewandowski.

      Na te słowa piłkarza zareagował w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN ma zupełnie inne spojrzenie na tę sytuację. "Halo Robert, opaska spowodowała rewolucję i twój powrót. Nie zgadzam się z tym, że to "temat wyolbrzymiony"" - napisał na portalu "X" Boniek. W komentarzach pod wpisem wielu internautów przyznało rację legendzie kadry.

      Piłkarz w białym stroju z opaską kapitana na ramieniu klaszcze na stadionie podczas meczu, w tle rozmyty tłum widzów.
      Robert Lewandowski w meczu z HolandiąOlaf KraakAFP
      Zbigniew Boniek
      Zbigniew BoniekPiotr Kamionka/REPORTEREast News

