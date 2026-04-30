Boniek nie chce Lewandowskiego w tym kraju. "Ma bardzo dużo pieniędzy"

Nie ustają spekulacje transferowe wokół Roberta Lewandowskiego. Za dwa miesiące doświadczonemu napastnikowi kończy się czteroletnia umowa z FC Barceloną i coraz mniej wskazuje na to, że były piłkarz podpisze nowy kontrakt z Dumą Katalonii.

Co prawda prezes klubu Joan Laporta już kilka razy publicznie deklarował, że chciałby pozostania 37-latka w klubie, ale sam Lewandowski nie do końca ma być przekonany do roli, jaką spełniałby w Barcelonie. Gdyby został, musiałby najprawdopodobniej pogodzić się z rolą zmiennika.

Dlatego kapitan reprezentacji Polski i jego menadżer szukają alternatyw. Dużo mówi i pisze się o zainteresowaniu dwóch włoskich gigantów: AC Milan i Juventusu. W czwartek Lewandowski trafił nawet na okładkę "Tuttosport". Dziennikarze gazety, powołując się na swoje informacji z Hiszpanii, twierdzą, że "Lewy" jest zdecydowany na grę dla Juventusu.

Boniek usłyszał o planach Lewandowskiego. Od razu zareagował

Wciąż głośno jest jednak także o innych kierunkach dla napastnika. Niedawno Sebastian Staszewski, autor książki "Lewandowski Prawdziwy", mówił w rozmowie dla weszlo.com, że 37-latek ma na poważnie rozważać przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej i grę dla jednego z tamtejszych klubów.

Takie rozwiązanie odradza Lewandowskiemu jednak Zbigniew Boniek. W wywiadzie dla WP SportoweFakty były prezes PZPN podkreślił, że widzi dla napastnika znacznie lepszy kierunek.

- Nie wydaje mi się, że Arabia to odpowiedni kierunek. Robert ma bardzo dużo pieniędzy, nie musi się przenosić do trochę innej rzeczywistości. Natomiast Stany Zjednoczone wydają się na przedłużenie kariery idealne. Gdyby do mnie zadzwonił i zapytał: "Arabia czy USA?" odpowiedziałbym: "Nad czym ty się zastanawiasz?" - powiedział Boniek dla WP SportoweFakty.

Robert Lewandowski

Zbigniew Boniek

