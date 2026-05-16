Boniek "doradził" Lewandowskiemu. "Bierz petrodolary, baw się dwa lata"

"Lewy" spędził w Barcelonie cztery piękne lata. Przychodził do klubu jako gwiazda Bayernu Monachium, która na niemieckich boiskach osiągnęła absolutnie wszystko. Za naszą zachodnią granicą sięgał przecież nie tylko po mistrzostwa i puchary, ale - być może przede wszystkim - pobił rekord wielkiego Gerda Muellera, strzelając w pojedynczym sezonie Bundesligi aż 41 goli.

W "Dumie Katalonii" nie spuścił z tonu. Wciąż zachwycał strzelecką skutecznością i inkasował kolejne trofea. Każda historia musi jednak mieć swój koniec. Hiszpański epizod kariery Lewandowskiego zamknięty zostanie już niebawem. W sobotę Polak ogłosił, że nie przedłuży umowy i znajdzie nową przystań. Ruch ten jest szeroko komentowany, a w "Meczykach" przyjrzał mu się były prezes PZPN i selekcjoner kadry, Zbigniew Boniek. Podkreślał on klasę napastnika i to, jak wiele dał Barcelonie, lecz zdecydował się także na kilka słów dotyczących jego przyszłości, w dodatku - w mocno "osobisty" sposób.

Boniek: We Włoszech nie jest łatwo

Odniósł się między innymi do pogłosek o lidze włoskiej (mówiło się m.in. o Juventusie). Przyznał, że grę napastnika w Serie A przyjąłby z radością, choć dostrzega też potencjalne minusy. "We Włoszech nie jest łatwo grać jako środkowy napastnik" - mówił, dodając że byłby to "papierek lakmusowy" na finiszu kariery. Zapytany o inny możliwy kierunek transferu - do Arabii Saudyjskiej, odpowiedział w żartobliwym tonie.

"Jakbym miał doradzać Robertowi osobiście... Robert, masz 38 lat, lepiej już nie będzie. Może być tylko gorzej. Bierz petrodolary, baw się dwa lata, a potem koszula i krawat i bierz się za poważne biznesy" - mówił "pół żartem, pół serio" popularny "Zibi".

"Jest to kierunek, który daje ci wolność, spokój, dobre samopoczucie, natomiast piłka nie jest łatwa" - mówił już nieco poważniej. Podkreślił, że upływający czas z pewnością Lewandowskiemu nie pomoże, ale on sam na pewno wybierze dobrze i rozważnie, mając poprawkę również na swoją rodzinę.

