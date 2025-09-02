Boniek demaskuje wielkie oszustwo. Chodzi o aferę Lewandowskiego. Ujawnił prawdę

Wielka burza, jaka wybuchła w polskiej reprezentacji w wyniku konfliktu Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem już minęła. Napastnik wrócił do kadry i roli kapitana drużyny już za kadencji Jana Urbana, z którym łączą go o wiele lepsze relacje niż z jego poprzednikiem.

Boniek wraca do czerwcowej afery. Probierz zdradził Lewandowskiego?

Była to jednak afera na tyle poważna, że musiała wrócić przy okazji najbliższego zgrupowania. Komentarzem w tej sprawie podzielił się Zbigniew Boniek, który nie ukrywa swojego oburzenia względem tego, jak wówczas postąpił Michał Probierz.

- Czasami jest taki moment, że jak ktoś nierozsądnie rzuci kamień, to potem dwudziestu mądrych musi go szukać i podejmować decyzję. No Michał Probierz się wygłupił w czerwcu i nie jest już trenerem nie dlatego, że przegrał z Finlandią, tylko dlatego, że zrobił w reprezentacji totalny bałagan - ocenił bezlitośnie Zbigniew Boniek.

Według Zbigniewa Bońka Michał Probierz najpierw uzgodnił z Robertem Lewandowskim, że ten nie przyjedzie na czerwcowe zachowanie i zgodził się na to, a następnie "zdradził" piłkarza i podjął "szaloną decyzję" i odebraniu mu opaski kapitańskiej.

Według byłego prezesa PZPN, dopóki Robert Lewandowski gra w reprezentacji Polski, powinien być jej kapitanem. W czerwcu natomiast nie wydarzyło się nic, co by sprawiło, że odebranie mu opaski byłoby uzasadnione.

Boniek podkreśla, że decyzja o braku obecności Lewandowskiego na tamtym zgrupowaniu była wspólna. Probierz natomiast później "zaczął kręcić" i obrócił całą sytuację przeciwko napastnikowi. W takich okolicznościach "Lewy" miał prawo poczuć się zdradzony przez selekcjonera - uważa były prezes PZPN.

Były piłkarz jest pewny, że gdyby Michał Probierz zaproponował Robertowi Lewandowskiemu odpoczynek w meczu towarzyskim, ale też zasugerował, że w meczu z Finlandią jego obecność będzie bardzo potrzebna, kapitan zgodziłby się zagrać w narodowych barwach. Trener natomiast bez walki oddał sprawę nieobecności "Lewego" na tamtym zgrupowaniu, a następnie uderzył w niego publicznie odebraniem opaski.

Boniek wyznaje ws. pamiętnego oświadczenia. Demaskuje kłamstwo

To jednak nie koniec. W tamtych gorących godzinach w reprezentacji Polski pojawił się komunikat, jakoby na decyzję o zmianie kapitana nalegać miała rada drużyny. Zbigniew Boniek informuje, że było to kłamstwo, ponieważ doskonale wie, jakie relacje łączyły zawsze Roberta Lewandowskiego z tymi zawodnikami.

- Byłem osiem lat z tą drużyną. Na co dzień. Na każdym zgrupowaniu i turnieju. Znam ją na wylot. Muszę powiedzieć, że najlepszymi kolegami Lewandowskiego są Zieliński i Bednarek. Śmiać mi się chciało, jak słyszałem, że Bednarek i Zieliński wymuszali na trenerze zmianę kapitana. Zresztą fakt jest taki, że gdyby o północy nie poszedłby komunikat PZPN, to Bednarek powiedział, że ze zgrupowania reprezentacji wyjedzie. I bardzo dobrze, bo to było manipulowanie jego osobą - ujawnił Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek skomentował zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego Grzegorz Wajda/REPORTER, Jose Breton/NurPhoto AFP

Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert Lewandowski Piotr Hukalo/East News East News

Decyzją selekcjonera Piotr Zieliński przejął kapitańską opaskę od Roberta Lewandowskiego AFP

