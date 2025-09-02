Partner merytoryczny: Eleven Sports

Boniek demaskuje wielkie oszustwo. Chodzi o aferę Lewandowskiego. Ujawnił prawdę

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Robert Lewandowski wrócił do reprezentacji Polski jako jej kapitan, ale wraz z nim przywołany zostać musiał temat czerwcowej afery, która skończyła się zawieszeniem jego kariery w kadrze. Zbigniew Boniek podczas łączenia z TVP Sport w programie na żywo powiedział, co sądzi o całym zamieszaniu z perspektywy kilku miesięcy. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie przebierał w słowach.

Robert Lewandowski / Zbigniew Boniek
Robert Lewandowski / Zbigniew BoniekKacper DąderewiczEast News

Wielka burza, jaka wybuchła w polskiej reprezentacji w wyniku konfliktu Roberta Lewandowskiego z Michałem Probierzem już minęła. Napastnik wrócił do kadry i roli kapitana drużyny już za kadencji Jana Urbana, z którym łączą go o wiele lepsze relacje niż z jego poprzednikiem.

Boniek wraca do czerwcowej afery. Probierz zdradził Lewandowskiego?

Była to jednak afera na tyle poważna, że musiała wrócić przy okazji najbliższego zgrupowania. Komentarzem w tej sprawie podzielił się Zbigniew Boniek, który nie ukrywa swojego oburzenia względem tego, jak wówczas postąpił Michał Probierz. 

- Czasami jest taki moment, że jak ktoś nierozsądnie rzuci kamień, to potem dwudziestu mądrych musi go szukać i podejmować decyzję. No Michał Probierz się wygłupił w czerwcu i nie jest już trenerem nie dlatego, że przegrał z Finlandią, tylko dlatego, że zrobił w reprezentacji totalny bałagan - ocenił bezlitośnie Zbigniew Boniek.

Według Zbigniewa Bońka Michał Probierz najpierw uzgodnił z Robertem Lewandowskim, że ten nie przyjedzie na czerwcowe zachowanie i zgodził się na to, a następnie "zdradził" piłkarza i podjął "szaloną decyzję" i odebraniu mu opaski kapitańskiej. 

Według byłego prezesa PZPN, dopóki Robert Lewandowski gra w reprezentacji Polski, powinien być jej kapitanem. W czerwcu natomiast nie wydarzyło się nic, co by sprawiło, że odebranie mu opaski byłoby uzasadnione.

Boniek podkreśla, że decyzja o braku obecności Lewandowskiego na tamtym zgrupowaniu była wspólna. Probierz natomiast później "zaczął kręcić" i obrócił całą sytuację przeciwko napastnikowi. W takich okolicznościach "Lewy" miał prawo poczuć się zdradzony przez selekcjonera - uważa były prezes PZPN.

Były piłkarz jest pewny, że gdyby Michał Probierz zaproponował Robertowi Lewandowskiemu odpoczynek w meczu towarzyskim, ale też zasugerował, że w meczu z Finlandią jego obecność będzie bardzo potrzebna, kapitan zgodziłby się zagrać w narodowych barwach. Trener natomiast bez walki oddał sprawę nieobecności "Lewego" na tamtym zgrupowaniu, a następnie uderzył w niego publicznie odebraniem opaski. 

Boniek wyznaje ws. pamiętnego oświadczenia. Demaskuje kłamstwo

To jednak nie koniec. W tamtych gorących godzinach w reprezentacji Polski pojawił się komunikat, jakoby na decyzję o zmianie kapitana nalegać miała rada drużyny. Zbigniew Boniek informuje, że było to kłamstwo, ponieważ doskonale wie, jakie relacje łączyły zawsze Roberta Lewandowskiego z tymi zawodnikami.

- Byłem osiem lat z tą drużyną. Na co dzień. Na każdym zgrupowaniu i turnieju. Znam ją na wylot. Muszę powiedzieć, że najlepszymi kolegami Lewandowskiego są Zieliński i Bednarek. Śmiać mi się chciało, jak słyszałem, że Bednarek i Zieliński wymuszali na trenerze zmianę kapitana. Zresztą fakt jest taki, że gdyby o północy nie poszedłby komunikat PZPN, to Bednarek powiedział, że ze zgrupowania reprezentacji wyjedzie. I bardzo dobrze, bo to było manipulowanie jego osobą - ujawnił Zbigniew Boniek.

Zobacz również:

Ujawniono kulisy pierwszej konferencji Jana Urbana i Roberta Lewandowskiego
Robert Lewandowski

Zaczęło się. Po tych słowach Urbana Lewandowski nie wytrzymał. Ujawniono kulisy

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Zbigniew Boniek skomentował zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego
Zbigniew Boniek skomentował zamieszanie wokół Roberta LewandowskiegoGrzegorz Wajda/REPORTER, Jose Breton/NurPhotoAFP
Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert Lewandowski
Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert LewandowskiPiotr Hukalo/East NewsEast News
Decyzją selekcjonera Piotr Zieliński przejął kapitańską opaskę od Roberta Lewandowskiego
Decyzją selekcjonera Piotr Zieliński przejął kapitańską opaskę od Roberta LewandowskiegoAFP
Tomasz Hajto: Na reprezentację przyjeżdżasz do pracy, a nie na urlop i kręcenie reklam. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja