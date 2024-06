Boniek bez ogródek o reprezentacji. Wskazał, co musi zmienić Probierz

"Skoro doszedł do siebie, powinien grać (z Austrią - przyp. red.) od początku. Tymczasem wszedł na ostatnie pół godziny, a my straciliśmy dwa gole. Niektórzy oczywiście pięknie poskładali to w całość. Bo w Polsce ciągle jest moda, żeby jechać z Lewandowskim. Lubimy ściągać z piedestału ludzi, którym za dobrze się powodzi.

~ stwierdził Boniek