- Ja to marzeń mam dużo… Natomiast zobaczmy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to powiedzmy będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu jak z cytrynki i cieszmy się z każdej chwili, z każdego meczu, spotkania z kibicami, bo kiedyś tego zabraknie - powiedziała Anna Lewandowska w rozmowie z dziennikarką Onet Plejada po Gali Mistrzów Sportu.

Rozmowa ta miała miejsce po wspomnianej gali, ale burza w Hiszpanii wybuchła dopiero teraz. Ciemne chmury przedostawały się nad Hiszpanię dość powoli, ale w końcu dotarły.

Można powiedzieć, że bomba z opóźnionym zapłonem w końcu wubuchła.

Robert Lewandowski nadal otwarcie nie zadeklarował, czy zostanie w FC Barcelona na kolejny sezon. Polak nie zasugerował nawet, czy bliżej mu do odejścia, czy do pozostania na Camp Nou.

Hiszpańskie media regularnie tworzą jednak różne teorie, a słowa Anny Lewandowskiej dały dziennikarzom kolejny powód do dyskusji.

"Otoczenie Lewandowskiego sugeruje jego możliwe odejście z Barçy"

Tak brzmi tytuł artykułu opublikowanego na łamach "Mundo Deportivo" - największego kataońskiego dziennika sportowego.

- Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, szczerze i naturalnie wypowiedziała się na temat przyszłości napastnika FC Barcelona i dała wiarygodne wskazówki dotyczące jego ewentualnego odejścia z klubu. W wywiadzie udzielonym polskiemu serwisowi "Onet Plejada" Lewandowska przyznała, że obecny sezon może być ostatnim dla napastnika w stolicy Katalonii - opisuje Laura Aparicio z "Mundo Deportivo".

Słowa Anny Lewandowskiej przebiły się w przestrzeni medialnej. Na portalu "X" na hiszpańskich profilach dotyczących sportu czy samej piłki nożnej są cytowane bardzo dużą intensywnością.

30 stycznia 2026 roku Annę Lewandowską zacytowały wszystkie największe profile (tzw. fanpejdże) poświęcone FC Barcelona.

Według informacji podawanych przez hiszpańskie media w niedalekiej przeszłości Robert Lewandowski będzie mógł zostać w FC Barcelona na dłużej, ale będzie musiał zaakceptować obniżkę swoich zarobków oraz mniejszą rolę w drużynie Hansiego Flicka.

Anna Lewandowska stworzyła imperium w Barcelonie / Foto Olimpik/NurPhoto Pau BARRENA / AFP AFP

Anna Lewandowska zabrała głos po wyczynie męża w meczu z Bayernem Instagram/annalewandowska, Urbanandsport/NurPhoto AFP

Anna Lewandowska na meczu Barcelony Urbanandsport/NurPhoto/AFP, Urbanandsport/NurPhoto AFP

Roman Kosecki o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. "Bardzo fajny kierunek". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport