"Bomba" wreszcie wybuchnie? Lewandowski tego potrzebuje. Głośny transfer znowu blisko

Szybko przyszła jednak zadyszka. Rywale w końcu rozpracowali drużynę Hansiego Flicka , a wyniki drastycznie się pogorszyły. Bez wątpienia jednym z powodów jest to, że drużyna nie posiada ani jednego klasowego zawodnika na pozycji lewoskrzydłowego. Ferran Torres , który mógłby nim być, często jest kontuzjowany, a jeśli już gra, robi to "w kratkę" - dobre występy przeplata bardzo nieudanymi.

"Duma Katalonii" nie może pozwolić sobie na taką lukę w składzie, dlatego już teraz bardzo poważnie myśli o jednym dużym transferze. Bardzo możliwe, że już niebawem do Barcelony przeniesie się Nico Williams .

Williams nadal chce przejść do FC Barcelona. Wysyła kolegom sygnały

Reprezentant Hiszpanii miał zmienić klub już latem 2024 roku, ale wówczas FC Barcelona nie zdołała przekonać go do opuszczenia macierzystego Athletic Club . Nico Williams został "Los Leones" na ostatni sezon, aby osiągnąć ze swoją drużyną sukces na arenie międzynarodowej. Baskowie grają w Lidze Europy, a w tym sezonie finał tych rozgrywek zostanie rozegrany na ich stadionie - San Mames.

Teraz Toni Juanmarti z dziennika "Sport" informuje, że temat transferu Nico Williamsa do Barcy jest wciąż żywy i właśnie wrócił. Reprezentant Hiszpanii posiada w szatni Barcelony wielu przyjaciół i rzekomo daje im do zrozumienia, że pragnie przejść do "Dumy Katalonii".