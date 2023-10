Bolesny cios dla Lewandowskiego, zaskakujące wieści. Ostrzeżenie dla Polaka

Robert Lewandowski wciąż walczy o to, by jak najszybciej wrócić do zdrowia i wystąpić w najbliższym meczu ligowym FC Barcelona z Realem Madryt. Tymczasem w katalońskich media na Polaka spadł bolesny cios w postaci ostrej krytyki. Co więcej, część tamtejszych dziennikarzy wystosowała ostrzeżenie w kwestii przyszłości naszego reprezentanta, wieszcząc mu zaskakujące problemy w ekipie "Dumy Katalonii".