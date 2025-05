Aż siedem goli padło we wtorek na San Siro, a do wyłonienia pierwszego finalisty Ligi Mistrzów potrzebna była dogrywka. FC Barcelona była już o krok od upragnionego awansu - prowadziła 3:2, ale w doliczonym czasie gry, po błędzie Ronalda Araujo, a także wątpliwej reakcji Szymona Marciniaka Acerbi strzelił gola na 3:3 i doprowadził do dogrywki. A w niej to "Nerazzurri" okazali się górą.