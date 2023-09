Bolesna decyzja Barcelony w sprawie Lewandowskiego. Te słowa brzmią jak wyrok

PZPN pod względem sportowym - tu nie mogę narzekać. Jest naprawdę ok, jeśli chodzi o transport, logistykę i to, co jest w reprezentacji. Ale to, co się dzieje wokół... To jest w dzisiejszych czasach nieakceptowalne. Jestem z pokolenia, które widziało, co było "x lat temu" i mam porównanie do tego, co jest teraz. Widziałem zmianę, a teraz widzę to, co jest teraz. Młodzi piłkarze nie widzieli tego i myślę, że to dla nich szok i jest to niezrozumiałe. Sądzę, że to dziwny temat dla nich, a nawet żenujący i obcy

~ mówił Robert Lewandowski