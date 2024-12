Błyskawiczny powrót Lewandowskiego? Hiszpanie bez wątpliwości, ważne wieści

Czy Robert Lewandowski po odpoczynku w meczu z RCD Mallorca (5:1) od razu wróci do wyjściowego składu? Hiszpanie mają pewność w tej kwestii.

Lewandowski nie pomógł Barcelonie w rozbiciu Mallorki

Aż do wtorkowego spotkania z RCD Mallorca (5:1) , Robert Lewandowski wybiegał w wyjściowym składzie w każdym meczu FC Barcelona w tym sezonie. Kilka dni temu Hansi Flick zaszokował, publikując podstawowy skład, w którym kapitana reprezentacji Polski zastąpił Ferran Torres. Chociaż Hiszpan nie rozegrał dobrego spotkania, strzelił jedną z bramek. W końcówce jego miejsce zajął nie "Lewy", a kolejny rezerwowy - Pau Victor - który również zdołał wpisać się na listę strzelców. Przed sobotnim meczem niemiecki trener wyjawił, dlaczego ostatnio pozostawił 36-latka na ławce .

Wszystko wskazywało zatem na to, iż wypoczęty Lewandowski szybko wróci do wyjściowego składu. W piłce nożnej często dochodzi jednak do sytuacji zakulisowych, o których szkoleniowcy wolą nie rozmawiać z prasą. Ostatecznie dopiero po czasie okazało się, że w jednym z meczów Jules Kounde stracił miejsce w podstawowym składzie, bo spóźnił się na trening. Hiszpańskie dzienniki uspokajają jednak w sprawie "Lewego".