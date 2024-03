FC Barcelona do niedzielnego meczu z Atletico Madryt przystąpiła podbudowana zwycięstwem z Napoli, którym podopieczni Xaviego przypieczętowali awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ekipa ze stolicy Hiszpanii również kilka dni temu zameldowali się w gronie ośmiu najlepszych ekip europejskich rozgrywek, eliminując po rzutach karnych Inter Mediolan.

Robert Lewandowski z golem w meczu z Atletico Madryt

Wynik spotkania w 38. minucie otworzył Joao Felix, który wykorzystał świetne wyłożenie piłki przez Roberta Lewandowskiego. Polak do momentu asysty nie zachwycał, jednak odnotowanie kluczowego podania najwyraźniej mocno go podbudowało, bo po zmianie stron ponownie błysnął. W 47. minucie piłkę przechwycił Raphinha, odegrał do Polaka, a ten kapitalnym strzałem przy dalszym słupku podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 2:0.