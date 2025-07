Błaszczykowski zadzwonił do Lewandowskiego. Ujawniono treść rozmowy, wymowna reakcja "Lewego"

Dziennikarz ujawnił w dodatku, że Błaszczykowski zadzwonił w tej sprawie do napastnika Barcelony. "Kuba Błaszczykowski postarał się o telefon do Roberta Lewandowskiego, wykonał połączenie. Panowie mieli długo rozmawiać. Robert bardzo szanuje samego Błaszczykowskiego i Piszczka. I chyba w imię tej dawnej boiskowej współpracy czy to w reprezentacji, czy to w Borussii Dortmund, był w stanie uhonorować, że to nastąpi" - zdradził Kołtoń.