Wokół Roberta Lewandowskiego robi się coraz goręcej. Niewykluczone, że w Polak opuści Bayern już w najbliższym okienku transferowym. Mówi się, że doszło do wstępnych rozmów pomiędzy agentem piłkarza a włodarzami klubu FC Barcelona. Według dobrze poinformowanego włoskiego dziennikarza, Fabrizia Romano, ekipa z Katalonii istotnie "kusi" napastnika , a Xavi chętnie widziałby go w swojej drużynie. Jednak nic nie jest jeszcze przesądzone, a sprawy mogą przybrać taki obrót, że ostatecznie "Lewy" zostanie w Monachium.

Lewandowski miał postawić dotychczasowym pracodawcom ultimatum - albo zaproponują mu 3-letni kontrakt, albo zmieni klub. Obrazu sytuacji dopełniają najnowsze doniesienia "Bilda".

"Lewandowski wściekły po spotkaniu z Brazzo i Kahnem" - grzmią niemieccy dziennikarze. Przekonują, że niedawne rozmowy negocjacyjne z dyrektorem sportowym i prezesem Bayernu Monachium nie poszły po myśli Polaka. Piszą, że jest on "coraz bardziej rozczarowany" postawą włodarzy, Olivera Kahna oraz Hasana Salihamidžicia. Ci do tej pory nie byli w stanie zaproponować piłkarzowi żadnych konkretów dotyczących kontraktu i przyszłości w klubie. Z przekąsem dodają, że jedyne, czym go uraczyli, to filiżanka espresso.

"Lewy" jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem "Bawarczyków", lecz - wedle "Bilda" - oczekuje nie tylko 3-letniej umowy, ale i kilkumilionowej podwyżki. Ma liczyć na zarobki rzędu 30 milionów euro za sezon.

Obóz Lewandowskiego ma spodziewać się, że w krótkim czasie zostanie zorganizowane następne spotkanie, które będzie znacznie bardziej owocne i przybliży obie strony do porozumienia. "Tym razem powinni zaserwować dużo więcej niż jedynie espresso" - podsumowują sytuację niemieccy dziennikarze.

Tymczasem kapitan reprezentacji Polski musi mierzyć się nie tylko z niepewnością co do dalszych piłkarskich losów, ale i z ogromnym rozczarowaniem fanów wynikiem ostatniego meczu w Lidze Mistrzów. Bayern zremisował na własnym terenie z Villarealem . W pierwszym meczu ekipa z Hiszpanii była górą, przez co Niemcy odpadli z dalszego etapu prestiżowym rozgrywek.

To porażka nie tylko drużyny, ale i samego "Lewego". Piłkarz zbiera kiepskie oceny za występ, ale też musi liczyć się z faktem, że przez tak niekorzystny rezultat mógł zaprzepaścić swoje szanse na zdobycie tegorocznej Złotej Piłki . Być może miał świadomość tego, gdy po meczu opuszczał stadion. Po przegranej chyba jak najszybciej chciał znaleźć się w domu. "Lewandowski jako pierwszy uciekł ze stadionu" - podsumowali redaktorzy "Bilda".

Zdjęcie "Lewandowski jako pierwszy uciekł ze stadionu" - zrelacjonowali dziennikarze "Bilda" po odpadnięciu Bayernu z Ligi Mistrzów / Bild / materiał zewnętrzny

Zdjęcie Robert Lewandowski / Roland Krivec/DeFodi Images / Getty Images

Zdjęcie Robert Lewandowski / Stefan Matzke / Getty Images