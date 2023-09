Biją na alarm ws. Roberta Lewandowskiego. A jednak, potężna degradacja Polaka

Dwie zdobyte bramki nie przykryły jednak słabszej formy Roberta Lewandowskiego i nie uchroniły go przed krytyką na Półwyspie Iberyjskim. Nie da się bowiem ukryć, że dorobek "Lewego" na tym etapie sezonu mógł być zdecydowanie bardziej okazały, ale zabrakło skuteczności. - Jest szczególnie niekonsekwentny pod bramką rywala, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, ponieważ w Bayernie Monachium i Borussii Dortmund zasłużył na miano jednego z trzech najlepszych napastników na świecie. W tej chwili trudno byłoby go umieścić w pierwszej dziesiątce - ocenili występy Roberta Lewandowskiego dziennikarze katalońskiego portalu "El Nacional". Po czym dodali: