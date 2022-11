Bezradny Lewandowski aż łapał się za głowę! Hiszpanie nie mają litości

"Lewy" pod pręgierzem! "Trudno było przetrawić ten błąd"

"Przyzwyczajony do bycia tym, który rozstrzyga mecze, tym razem nie wykorzystał karnego. To nie był jego dzień " - oceniła z kolei redakcja "Sportu".

To, że nie był to dobry mecz Lewandowskiego dostrzegł też serwis "Whoscored". Ocenił on występ naszego rodaka najgorzej z wszystkich piłkarzy podstawowej "11" Barcelony. Otrzymał on notę 6,6. Najlepszy - Ousmane Dembele - 8,2.