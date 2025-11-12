Robert Lewandowski ponownie zapisał się na kartach historii. 11 listopada kapitan reprezentacji Polski zapalił na biało-czerwono światła na legendarnym Empire State Building w Nowym Jorku, symbolicznie łącząc Polaków w kraju i za granicą. Warto zaznaczyć, że Amerykanie w tej sposób uczcili niepodległość naszego kraju po raz pierwszy - nic więc dziwnego, że kapitan naszej reprezentacji wręcz pękał z dumy. Choć był to gest patriotyczny, nie wszyscy przyjęli go z entuzjazmem. Gdy reszta kadry już trenowała w Warszawie przed meczami eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą, Lewandowski dołączył do drużyny dopiero dzień później, co dla części internautów i komentatorów stało się pretekstem do krytyki.

Fala negatywnych komentarzy wobec kapitana "Biało-Czerwonych" nie pozostała bez echa. W obronie napastnika FC Barcelona zdecydowanie stanął Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski. W rozmowie z "Super Expressem" ostro skrytykował osoby, które podważały decyzję Lewandowskiego o wyjeździe. "Wydaje mi się, że tym krytykantom odwaga pomyliła się z odważnikiem. Po prostu są to zazdrośnicy, którzy nie mogą znieść tego, że Robert jest jednym z najlepszych piłkarzy świata i jest doceniany przez cały świat" - stwierdził bez ogródek.

Były golkiper ujawnił, że wyjazd Lewandowskiego do USA nie był wcale decyzją spontaniczną - został on bowiem wcześniej skonsultowany zarówno z PZPN, jak i selekcjonerem kadry. "Jestem dumny z tego, że Robert tam pojechał. Mój młodszy kolega dokonał czegoś, czego nie było dane żadnemu z Orłów Górskiego. Wszyscy Polacy, obojętnie z jakiej strony sceny politycznej, świętują Dzień Niepodległości. Robert stał się symbolem" - oznajmił.

Nagle Tomaszewski wywołał do tablicy Igę Świątek - wiceliderkę światowego rankingu kobiecego tenisa i sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową. "Moim zdaniem tylko dwie osoby mogłyby zapalić to światło: Iga Świątek albo Robert Lewandowski. Współczuję Idze, ale gratuluję Robertowi" - podsumował.

