Bezlitosny werdykt ws. Lewandowskiego. Jest na szczycie czarnej listy

FC Barcelona ma wiele problemów. Jeden z nich "sam się rozwiązał", bo Xavi ogłosił, że po sezonie odejdzie z klubu niezależnie od tego, co wydarzy się do końca rozgrywek. Decyzja Xaviego sprawia, że cała presja spada na zawodników, którzy muszą wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Według kibiców najwięcej do udowodnienia ma Robert Lewandowski. Polak znalazł się na samym szczycie listy wstydu. "Lewy" w głosowaniu w ankiecie "Marki" zajął pierwsze miejsce pośród piłkarzy, którzy najbardziej odpowiadają za kryzys klubu.