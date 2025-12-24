Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bez tego Robert Lewandowski nie wyobraża sobie świąt. Mówi o tym wprost

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Święta Bożego Narodzenia to jeden z niewielu okresów w trakcie sezonu, w których Robert Lewandowski może liczyć na odrobinę wytchnienia. W ubiegłym roku kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski udzielił obszernego wywiadu Eleven Sports, a w rozmowie z dziennikarzami ujawnił, bez czego nie wyobraża sobie tego wyjątkowego okresu w roku.

Mężczyzna w sportowym stroju z herbem klubu piłkarskiego Barcelona na piersi, w tle okrągłe wstawienie z wizerunkiem tej samej osoby oraz kobiety stojącej przy świątecznym drzewku, oboje uśmiechnięci.
Robert Lewandowski ujawnił, bez czego nie wyobraża sobie świątInstagram/_rl9, Paul Phelan/ProSports/Shutterstock/Rex FeaturesEast News

Robert Lewandowski od lat jest jedną z największych ikon światowego futbolu - sportowcem, którego nazwisko znają nie tylko kibice. Razem z Anną Lewandowską tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych i komentowanych par w polskim show-biznesie. On od wielu lat spełnia się jako piłkarz, zdobywając kolejne trofea i bijąc rekordy, a ona konsekwentnie promuje zdrowy styl życia, inspirując miliony obserwatorów do aktywności fizycznej i świadomego odżywiania.

Robert Lewandowski wyjawił to tuż przed świętami. To jego ulubiona potrawa wigilijna

Wraz ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem para chętnie dzieli się świątecznymi tradycjami. Szczególnie Anna, znana z zamiłowania do zdrowej kuchni, od wielu lat publikuje swoje zdrowsze, odchudzone wersje klasycznych świątecznych potraw. W jej wydaniu pierniki mają mniej cukru, a barszcz czy pierogi powstają z najwyższej jakości zdrowych składników, nie tracąc przy tym tradycyjnego smaku.

Święta to także wytchnienie dla Roberta, który na co dzień funkcjonuje w rytmie intensywnych treningów i meczów. To jedyny moment w roku, kiedy napastnik FC Barcelona może na dłużej wrócić do ojczyzny, spotkać się z bliskimi i choć na chwilę zapomnieć o piłkarskiej presji. Rok temu, jeszcze przed wylotem do Polski, udzielił krótkiego wywiadu stacji Eleven Sports, w którym zdradził, bez czego nie wyobraża sobie wigilijnego stołu.

Lewandowski przyznał wówczas, że choć próbuje wielu świątecznych specjałów, ma jedną absolutnie ulubioną potrawę. Okazało się, że w jego rodzinnym domu nie może zabraknąć klasycznego czerwonego barszczu. To właśnie aromatyczny, głęboki w smaku barszcz - najlepiej podawany z uszkami - jest dla niego symbolem prawdziwych Świąt Bożego Narodzenia. Jak sam podkreślił, to danie od lat towarzyszy mu w wigilijny wieczór i nie wyobraża sobie bez niego tego wyjątkowego okresu.

Mężczyzna w ciepłej sportowej kurtce z godłem Polski na piersi uśmiecha się, siedząc w jasnym otoczeniu stadionowym z rozmytym tłem.
Robert LewandowskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Piłkarz w biało-czerwonej koszulce z herbem Polski, unosi rękę w geście triumfu, uśmiechnięty, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Robert LewandowskiERNEST KOLODZIEJ / 400MM.PLEast News
Mężczyzna w eleganckim granatowym smokingu z muchą oraz kobieta w czarnej, błyszczącej sukni stoją razem na tle ścianki z logotypami, oboje uśmiechnięci, w klimacie gali.
Robert Lewandowski i Anna LewandowskaFRANCK FIFE / AFPAFP

