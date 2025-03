Benfica została ofiarą Lewandowskiego. Swoją "setkę" uczcił hat-trickiem i asystą

Robert Lewandowski latem skończy 37 lat, jeszcze dekadę temu było nie do pomyślenia, że tak doświadczony zawodnik może być liderem jednego z europejskich gigantów. A Lewandowski nim jest, jeśli spojrzy się na jego dorobek strzelecki i wpływ na postawę FC Barcelona . Mało tego, może być to dla niego absolutnie wyjątkowy sezon, niczym ten w Bayernie pięć lat temu. Barca jest bowiem w grze o każde trofeum, w Lidze Mistrzów ma niemal wymarzoną ścieżkę do finału.

Benfica Lizbona kontra FC Barcelona. "Kat" Lewandowski znów w stolicy Portugalii

Hat-trick "Lewego" w setnym meczu w Lidze Mistrzów. Magia na stadionie w Monachium z Polakiem w roli głównej

Robert Lewandowski chwalony po hat-tricku z Benficą. Pisali, że to "niewyobrażalne"

Po tamtym spotkaniu w Monachium Mario Gomez, by as Bayernu, powiedział: - On uprawia inny sport, gra w innej lidze. Ma jeszcze przed sobą kilka lat kariery, więc jest w stanie ich dogonić, nawiązując do tego, że Lewandowski jest w stanie wyprzedzić w klasyfikacji strzelców LM Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Do Argentyńczyka tracił wówczas 42 bramki, do CR7 - 58. Dziś ma w dorobku 103 gole, Ronaldo wbił ich 140, Messi - 129. Będzie więc o to trudno.