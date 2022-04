Bayern zaskoczył Barcelonę w sprawie Lewandowskiego. Słynny dziennikarz ujawnia

Coraz głośniej mówi się o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelona. Słynny dziennikarz Gianluca Di Marzio ujawnił, że mistrzowie Niemiec złożyli nawet "Blaugranie" ofertę kupna Polaka. Na razie jest ona odległa od propozycji klubu z Camp Nou. Tymczasem Robert Lewandowski już we wtorek powalczy wraz z kolegami o awans do półfinału Ligi Mistrzów.

