Robert Lewandowski w poniedziałkowy wieczór może powiększyć swoją kolekcję nagrodę. Dziś FIFA rozstrzygnie swój plebiscyt "The Best". "Lewy" o wygraną powalczy w kategorii "Piłkarz Roku". Do tej nagrody nominowani są także Mohamed Salah i Leo Messi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski: Mam nadzieję, że ta sytuacja wpłynie na nas pozytywnie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Robert Lewandowski z szansą na kolejną nagrodę. Julian Nagelsmann wspiera Polaka

Kto wygra? W Monachium nie mają wątpliwości, że polski napastnik w pełni zasługuje na nagrodę. Trener Julian Nagelsmann nie szczędził pochwał wobec 33-latka.



CZYTAJ TAKŻE: Gala FIFA The Best 2022. Robert Lewandowski znów najlepszy? Gdzie oglądać?



- Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby Robert wygrał. W pełni na to zasłużył. Dla każdego zawodnika ważne jest zdobywanie nagród, zarówno tych indywidualnych, jak i tych za grę całego zespołu - oznajmił szkoleniowiec.



- Jednym z jego wielkich atutów - oprócz zdobywania goli - jest to, że rozpoczyna wiele ataków, a potem sprintem wchodzi w pole karne i czeka na podanie - podkreślił.





Reklama

Lewandowski dostaje kolejne głosy wsparcie. Również Serge Gnabry trzyma za niego kciuki

W podobnym tonie wypowiedział się też Serge Gnabry. 26-latek trzyma kciuki też za Manuela Neuera, który jest nominowany w kategorii "Bramkarz Roku". - Życzę im, aby zdobyli te tytuły. Obaj byli bardzo konsekwentni i grali na poziomie, na którym na ich pozycjach nie grał nikt inny. Dlatego zasłużyli na to, aby wygrać - zaznaczył.