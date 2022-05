Bayern uderza w agenta Lewandowskiego! Padło pytanie o ofertę Barcelony

Gorąco robi się wokół Roberta Lewandowskiego! Sprawa możliwego transferu Polaka nabiera tempa. W sobotę niemieckie media poinformowały, że FC Barcelona złożyła Bayernowi Monachium pierwszą oficjalną ofertę , a informację o rozmowach toczonych przez oba kluby potwierdził znany dziennikarz Fabrizio Romano .

Jak wygląda obecnie sytuacja Roberta Lewandowskiego? Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy Bayernu Monachium Hasan Salihamidzic, który był gościem programu Doppelpass.

Robert Lewandowski trafi do FC Barcelona? Dyrektor sportowy Bayernu Monachium o sytuacji Polaka

Bośniak nie potwierdził otrzymania przez Bayern oferty od Barcelony.

- Lewandowski ma kontrakt do 2023 roku i go wypełni. Nie będziemy rozmawiać o wewnętrznych sprawach i ofertach. Robert ma wciąż rok kontraktu - powiedział Hasan Salihamidzić.

- Odbyliśmy rozmowę z jego agentem i jasno powiedzieliśmy, że wyobrażamy sobie z nim naszą przyszłość. Złożyliśmy ofertę z jasno określoną kwotą i terminem. Jestem zaskoczony, że agent Lewandowskiego publicznie mówi co innego. Robert Lewandowski ma menedżera, który odwrócił swoją głową - obraca ją przez cały rok. To niewłaściwe. Mamy największy szacunek dla Lewandowskiego. Bayern zawsze zachowywał się w stosunku do niego odpowiednio i pokazywał swoje uznanie - dodał.