Bayern szykuje wielki transfer! Co z Lewandowskim?

Bayern jest coraz bardziej aktywny w sprawie transferów. Niedawno rozpoczął rozmowy z niektórymi zawodnikami na temat nowych umów, ale w sprawie Lewandowskiego cięgle panuje cisza. Bawarczycy rozglądają się również za wzmocnieniami, a ostatnie ślady prowadzą do Amsterdamu.

Bayern od pewnego czasu przygląda się Ryanowi Gravenberchowi, ale teraz jest gotowy go pozyskać. Niespełna 20-letni pomocnik w tym sezonie Eredivisie zagrał 26 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Jego dojrzałość tak spodobała się monachijczykom, że chcieliby mieć go u siebie już latem.

Umowa Gravenbercha z Ajaksem obowiązuje do czerwca 2023 r., ale Niemcy za jego wykupienie zaoferowali już 25 mln euro! Według niemieckich mediów pierwsza oferta była o pięć milionów euro niższa, ale ją Holendrzy zdecydowanie odrzucili. Co więcej, nowa propozycja również do końca ich nie przekonuje. Na razie do porozumienia nie doszło, ale Bawarczycy są ponoć mocno zdeterminowani, by pozyskać młodego zawodnika.

Bayern Monachium. Co z nową umową Lewandowskiego?

Wszystkiemu z boku przygląda się Robert Lewandowski. Kontakt Polaka z Bayernem wygasa w czerwcu 2023 r., ale wokół snajpera zaczynają się już kręcić wielkie europejskie kluby jak Paris Saint Germain i Manchester United. Zgodnie z prawem "Lewy" najwcześniej rozmowy z nimi może jednak zacząć 1 stycznia 2023 r.

Niemieckie media donoszą, że wkrótce Lewandowski ma otrzymać od Bayernu ofertę przedłużenia umowy o dwa lata. Według "Bilda" klub ma już wstępną umowę dla Polaka, zgodnie z którą "Lewy" ma przedłużyć kontrakt do czerwca 2025 r. Nowy miałby obowiązywać od 1 czerwca 2022 r., a Polak łącznie otrzymałby 85 mln euro plus bonusy , co oznaczałoby, że rocznie jego pensa mogłaby przebić 30 mln euro.

