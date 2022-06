Bayern podjął ostatnią próbę zatrzymania "Lewego". Miało dojść do spotkania na Majorce

Kataloński "Sport" pisze, że Bayern Monachium próbował podjąć ostatnią, desperacką próbę przekonania Roberta Lewandowskiego, by został w niemieckim zespole. Miało dojść do spotkania dyrektora monachijskiego klubu Hasana Salihamidzicia z polskim napastnikiem i z jego agentem Pinim Zahavim na Majorce.

Robert Lewandowski na Majorce potwierdził chęć odejścia

Według katalońskiego tytułu, a także informacji niemieckiego "Sky Sports", Lewandowski jednak twardo obstaje przy swoim. Nie doszło więc do porozumienia. Kapitan reprezentacji Polski miał potwierdzić, że chce odejść i poprosić, by Bayern zasiadł do negocjacji w sprawie transferu.

Zgodnie z tymi doniesieniami, Salihamidzić miał nawet wrócić do pomysłu przedłużenia umowy z Bayernem przez Lewandowskiego. Jednak propozycja ta została odrzucona. Według katalońskiego "Sportu", Bayern chciał w ten sposób uniknąć "wizerunku przegranych" w tej sprawie i "zacząć od zera" w rozmowach z Polakiem. Podobno jednak krok wstecz jest już niemożliwy.

