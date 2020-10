Robert Lewandowski rozegrał kolejny znakomity mecz, co nie umknęło uwadze niemieckich mediów. Reprezentant Polski zdobył dwie bramki w starciu z Arminią Bielefeld i otrzymał najwyższą możliwą notę 1, co oznacza klasę światową!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Arminia Bielefeld - Bayern Monachium 1-4 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO INTERIA.TV Bundesliga Arminia Bielefeld - Bayern Monachium 1-4 w 4. kolejce Bundesligi. Dwa gole Lewandowskiego