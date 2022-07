Robertowi Lewandowskiemu nie było łatwo odejść z Bayernu. Mimo że głośno powiedział o swoich planach opuszczenia klubu, "Bawarczycy" początkowo bardzo niechętnie odnosili się do sprawy transferu bramkostrzelnego napastnika. Oliver Kahn postawił sprawę jasno: "Fakt jest taki, że [Lewandowski] ma kontrakt i go wypełni. Basta".

Czas pokazał, że musiał zupełnie zmienić zdanie. Polak oraz jego agent Pini Zahavi dopięli swego i doprowadzili do przenosin do Barcelony. "Lewy" ma już za sobą oficjalną prezentację i debiut w barwach "Dumy Katalonii". W meczu przeciwko Realowi Madryt rozegrał 45 minut . Wszystko wskazuje na to, że niebawem znów zobaczymy go na boisku. W nocy z wtorku na środę Barca zmierzy się bowiem z Juventusem Turyn w ramach torunee po Stanach Zjednoczonych.

Tymczasem w Niemczech trudno jest przełknąć gorzką pigułkę rozczarowania powodowanego utratą Lewandowskiego. Dostrzega to Andrzej Buncol, były piłkarz m.in. reprezentacji Polski, Legii Warszawa, Bayeru Leverkusen i Fortuny Düsseldorf. Obecnie wciąż mocno związany jest z krajem naszych sąsiadów (ma nawet niemieckie obywatelstwo) i Bundesligą. Od lat szkoli młodzież trenującą w Bayerze.

W rozmowie z "Faktem" deklaruje, że całkowicie rozumie powody, dla których "Lewy" zdecydował się na wyjazd z Niemiec. I nie szczędzi krytycznych słów pod adresem władz klubu z Monachium.

Andrzejowi Buncolowi nie spodobało się zwłaszcza to, w jaki sposób o Robercie Lewandowskim wypowiadał się dyrektor sportowy Bayernu. Jego słowa nazwał wprost "głupotami". Co takiego powiedział Hasan Salihamidžić na temat polskiego napastnika?

Że jest niewdzięczny, bo odszedł z klubu, a tak wiele zawdzięcza Bayernowi. Krytykował Polaka za to, że ten tak stanowczo upierał się przy tym, by więcej w Bayernie nie zagrać. A moim zdaniem Bawarczycy powinni się Lewandowskiemu nisko ukłonić i podziękować, bo to głównie dzięki jego bramkom seryjnie zdobywali mistrzostwo Niemiec i wygrali Ligę Mistrzów. Z wdzięczności powinni go puścić do tej Barcelony, a nie strugać fochy i utrudniać transfer. Robert ma 33 lata, dostał czteroletni kontrakt w jednym z najlepszych klubów świata, a przy tym dał Bayernowi zarobić 45 milionów euro. Gdzie tu jest powód, by mieszać go z błotem? To było nieeleganckie ze strony Bayernu - relacjonuje były piłkarz.

Jego zdaniem bez "Lewego" i Erlinga Haalanda, który odszedł z Borussii Dortmund do Manchesteru City, "liga niemiecka będzie zdecydowanie bardziej uboga". Straciła bowiem "dwie najjaśniej świecące gwiazdy", i to niemal jednocześnie, podczas tego samego okienka transferowego.

Przy okazji Buncol wypowiedział się też na temat innego Polaka związanego z klubem z Bundesligi. Chodzi o Krzysztofa Piątka, który wrócił do Herthy Berlin z wypożyczenia do Fiorentiny. "On akurat będzie miał bardzo ciężko, żeby wygrać rywalizację o miejsce w składzie" - wyjaśnił ekspiłkarz.

Sam zainteresowany być może ma podobne spostrzeżenia. Wszak mówi się, że najprawdopodobniej nie zagra w Niemczech, a we Włoszech. Głos na ten temat zabrał prezes Salernitany . "Piątek jest najbliżej Salernitany, pracujemy nad tym, aby w ciągu kilku dni oddać go do dyspozycji trenera. Mogę powiedzieć, że zawodnik chce grać we Włoszech i bronić naszych barw" - przekazał Danilo Iervolino w rozmowie z Tuttomercato.web.

