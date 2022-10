Bayern może być spokojny, premia za Lewandowskiego niezagrożona

Dla Barcelony to oczywiście kluczowe spotkanie w kontekście przedłużenia nadziei na wyjście z grupy w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Blaugrana nie jest jednak zależna jedynie od siebie. Wcześniej będzie musiała liczyć, że Viktoria Pilzno nie przegra w wyjazdowym meczu z Interem. Xavi zresztą już zapowiedział, że zespół ma w planie śledzić to spotkanie, bo odbędzie się ono we wcześniejszym "okienku" meczów fazy grupowej, konkretnie o 18:45.

Liga Mistrzów. Dziennikarze Bilda ujawniają szczegóły bonusów za transfer Roberta Lewandowskiego

Latem Lewandowski przeniósł się do Dumy Katalonii za około 45 milionów euro, a dodatkowe 5 milionów Bayern miał otrzymać w formie bonusów. Pojawiły się głosy, że w tych mógł być uwzględniony wynik Barcelony w Lidze Mistrzów, co w obecnym sezonie oznaczałoby spore prawdopodobieństwo braku jego wypłacenia. Innego zdania są jednak dziennikarze "Bilda".

Według ich informacji dodatkowe pieniądze za Lewandowskiego są uzależnione tylko i wyłącznie od jego wyników indywidualnych, będąc konkretniejszym chodzi oczywiście o strzelane przez Polaka gole. Tutaj księgowi Bawarczyków raczej nie mają się o co martwić, bo o ile Barcelonie w tym sezonie zdarzają się wpadki, tak jej napastnik jest skuteczny tak, jak do tego przyzwyczaił przez ostatnie lata. W 15 meczach tego sezonu ma już na koncie 17 trafień.

Początek meczu FC Barcelona - Bayern Monachium już dzisiaj, punktualnie o 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Premium, a relację tekstową na żywo będzie można śledzić na łamach Interii.