Robert Lewandowski zabrał głos na temat swojego powrotu na boisko. Napastnik Bayernu Monachium chce wrócić na weekendowe spotkanie z FSV Mainz.

Lewandowski od dłuższego czasu intensywnie pracuje nad powrotem na boisko. Bayern przygotował nawet film, pokazujący jak polski snajper przechodzi rehabilitację i stopniowo zwiększa obciążenia podczas treningu.

Podczas filmu słyszymy także wypowiedzi Lewandowskiego.





Lewandowski chce wrócić już w weekend

- Radzę sobie bardzo dobrze. Trenuję już od kilku dni i wszystko idzie zgodnie z planem. To oznacza, że jestem szczęśliwy, a plan jest taki, żebym zagrał ponownie w najbliższy weekend - mówi na nagraniu Lewandowski.



Oznacza to, że "Lewy" będzie miał tylko cztery spotkania, by wyrównać lub przebić legendarny rekord Gerda Muellera. Niemiec zdobył 40 bramek w jednym sezonie Bundesligi - Lewandowski na razie ma na koncie 35 trafień.



- Nie wiem, czy dam radę pobić rekord. Mam nadzieję, że gdy wrócę do gry, będę mógł od początku pokazać swój poziom i zdobywać bramki - skomentował snajper Bayernu.



Przypomnijmy, że Lewandowski urazu nabawił się w rozgrywanym pod koniec marca spotkaniu Polska - Andora. Z tego powodu opuścił kilka spotkań Bayernu, w tym kluczowy dwumecz Ligi Mistrzów z PSG.

