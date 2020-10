Słynny magazyn piłkarski "Four Four Two" nie miał wątpliwości i wybrał Roberta Lewandowskiego najlepszym napastnikiem świata! Reprezentant Polski wyprzedził innych znakomitych atakujących, m.in. Cristiano Ronaldo, Erlinga Haalanda czy Romelu Lukaku.

Robert Lewadnowski i Bayern Monachium mają za sobą świetny sezon. Polski napastnik był najskuteczniejszym strzelcem zespołu, a Bawarczycy sięgnęli po wszystkie trofea, które mogli zdobyć. "Lewy" poprzednią kampanię zakończył z niesamowitym dorobkiem strzeleckim. Reprezentant Polski zdobył 55 goli w 47 spotkaniach.



Nic więc dziwnego, że magazyn "Four Four Two" wybrał Lewandowskiego najlepszym napastnikiem świata w tym roku. "To właśnie jego Thomas Mueller nazwał "Lewangoalskim". Polak skończył niedawno 32 lata, a w poprzednim sezonie poprawił swój dorobek o kolejną koronę króla strzelców, dodatkowo pomagając Bayernowi w zdobyciu potrójnej korony" - napisali dziennikarze magazynu.



"Teraz reprezentant Polski jest główną postacią ekipy Die Roten. Gra bardzo technicznie, jest dobry pod względem fizycznym i nie ma problemów ze zdobywaniem goli nogami jak i głową. Do tego jest niesamowicie inteligentny, jeżeli chodzi o znajdowanie miejsca na boisku i absorbowanie uwagi obrońców" - możemy przeczytać na stronie "FFT".



Polski napastnik został już wybrany Piłkarzem Roku UEFA i gdyby nie odwołanie gali Złotej Piłki, ze względu na pandemię koronawirusa, to zapewne również byłby jednym z kandydatów do wygrania statuetki. "Lewy" był także bardzo bliski zdobycia "Złotego Buta" (tytuł przyznawany dla najskuteczniejszego strzelca w Europie, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe"), lecz minimalnie wyprzedził go Ciro Immobile.



W plebiscycie "FFT" tuż za Lewandowskim znaleźli się Harry Kane i Cristiano Ronaldo.

Kunszt polskiego napastnika docenił również atakujący dzisiejszych rywali Bayernu. Fabian Klos z Arminii Bielefeld w rozmowie z "Sport1.de" stwierdził, że "Lewy" nie ma praktycznie żadnych słabych stron. Klos jest zdziwiony, że Polak nie dostał 99 punktów w popularnej grze piłkarskiej FIFA.



Lewandowski trafił do siatki podczas minionej przerwy reprezentacyjnej. Polski napastnik zdobył dwie bramki i dodatkowo popisał się asystą przy golu Karola Linettego.



Bawarczycy kolejne spotkanie rozegrają już dziś o 18:30. Jak zostało wcześniej wspomniane, Bayern zmierzy się z Arminią, a transmisją spotkania zajmie się Eleven Sports 1.