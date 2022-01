"Lewy" powziął rewanż na Lionelu Messim za plebiscyt Złotej Piłki, w którym przegrał z Argentyńczykiem. Podczas ceremonii przekazania trofeum, które wręczył mu Oliver Kahn, Polak dziękował całej ekipie, ale i... Gerdowi Muellerowi, napastnikowi, którego strzelecki rekord wszech czasów Bundesligi poprawił w ubiegłym roku.

Reklama

FIFA The Best. Bayern Monachium gratuluje "Lewemu"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Borussia M'gladbach. Skrót meczu. WIDEO © 2022 Associated Press

Tuż po ogłoszeniu wyników zaczęły spływać dla Lewandowskiego gratulacje z całego świata. Naturalnie, dołączył sie do nich również Bayern Monachium.



"Obrońca tytułu. Zasłużone" - napisano, nawiązując do faktu, że w plebiscycie FIFA The Best wygrał także przed rokiem.



Nasz rodak strzeleckie popisy kontynuuje też w 2022 roku. W dwóch spotkaniach, jakie rozegrał w styczniu strzelił już cztery gole.