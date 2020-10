Robert Lewandowski zaliczył fantastyczny występ w 3. kolejce Bundesligi przeciwko Hercie Berlin (4-3), zdobywając cztery gole. To już piąty mecz w jego karierze, w którym na listę strzelców wpisuje się przynajmniej czterokrotnie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski najlepszym piłkarzem UEFA w sezonie 2019/20 (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Jak widać z poniższego zestawienia, Lewandowski spektakularne kanonady urządza sobie zwykle jesienią. Wszystko zaczęło się jednak... wiosną 2013 roku.

Borussia Dortmund - Real Madryt 4-1 (4 gole Lewandowskiego)

Reklama

W półfinale Ligi Mistrzów polski snajper zdobył cztery gole i w zasadzie przesądził o awansie Bawarczyków do wielkiego finału. Tam ekipa z Dortmundu musiała jednak uznać wyższość... Bayernu Monachium. Po koncercie w spotkaniu przeciwko Realowi rozpętała się trwająca kilka lat burza spekulacji na temat przenosin "Lewego" do Madrytu. Jak wiemy, nigdy do tego jednak nie doszło - mimo chęci obu stron...

Gibraltar - Polska 0-7 (4)

Tak zaczęła się droga "Biało-Czerwonych" do finałów Euro 2016, które ostatecznie zakończyli na fazie ćwierćfinałowej. Lewandowski czterema trafieniami w potyczce z outsiderem rozpoczął marsz po miano najskuteczniejszego strzelca eliminacji ME. W sumie do siatki trafiał w tamtym cyklu 13 razy.

Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 5-1 (5)

Tym wyczynem zachwycał się cały piłkarski świat. Obrazki trenera Pepa Guardioli, który łapie się z niedowierzaniem za głowę, odtwarzane były na telewizyjnych antenach przez wiele dni. "Lewy" rozstrzelał Wolfsburg w dziewięć minut (!!!), w tym czasie pokonując bramkarza rywali aż pięciokrotnie. Nie każdy pamięta, że w tamtym meczu pojawił się na murawie dopiero w 46. minucie przy stanie 0-1. To nie piłkarz, to potwór - mówiono wtedy o nim z podziwem i trwogą.

Crvena Zvezda Belgrad - Bayern Monachium 0-6 (4)

To już historia najnowsza i faza grupowa Ligi Mistrzów. Czterema golami w Belgradzie RL9 zachwycił po raz kolejny. Wtedy jeszcze nie wiedział, że rozgrywa sezon życia i że wygra w nim wszystko, co jest do wygrania. Został najlepszym strzelcem tej edycji LM i zarazem jej triumfatorem. To w decydującej mierze przyczyniło się do otrzymania tytułu najlepszego piłkarza UEFA w sezonie 2019/19.

Bayern Monachium - Hertha Berlin 4-3 (4)

Takiego wybuchu nie spodziewaliśmy się akurat teraz. "Lewy" był wyraźnie zmęczony jeszcze po poprzednim, bardzo długim sezonie. Na domiar złego z całą mocą uderzyła w niego tzw. afera podatkowa i pozew sądowy, za którym stoi jego były agent, Cezary Kucharski. Efekt? Trzy poprzednie mecze bez zdobytego gola. I nagle taka eksplozja. Wspaniale, że tuż przed rozpoczęciem kolejnego zgrupowania drużyny narodowej!

Wszystkie kanonady Roberta Lewandowskiego

1. Liga Mistrzów, 24 kwietnia 2013: Borussia Dortmund - Real Madryt 4-1 (4 gole Lewandowskiego)

2. Eliminacje ME, 7 września 2014: Gibraltar - Polska 0-7 (4)

3. Bundesliga, 22 września 2015: Bayern Monachium - VfL Wolfsburg 5-1 (5)

4. Liga Mistrzów: 26 listopada 2019: Crvena Zvezda Belgrad - Bayern Monachium 0-6 (4)

5. Bundesliga, 4 października 2020: Bayern Monachium - Hertha Berlin 4-3 (4)

UKi

Bundesliga - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz