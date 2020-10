Bayern Monachium - Hertha Berlin 4-3. Anna Lewandowska: Wszyscy pytacie, czym karmię Roberta

Niedzielne zwycięstwo Bayernu Monachium z Herthą Berlin 4-3, to w ogromnym stopniu zasługa Roberta Lewandowskiego. Polak został autorem czterech bramek, znów ściągając na siebie falę pochwał. "Wszyscy pytają, czym go karmię" – napisała na Instagramie Anna Lewandowska.

Zwycięstwo Bayernu Monachium nad Herthą Berlin jest dzisiaj na ustach niemal wszystkich fanów europejskiego futbolu. Występem na Allianz Arena Robert Lewandowski zasłużył na tytuł piłkarza trzeciej kolejki Bundesligi



Popis "Lewego" stał się też powodem do gratulacji przesyłanych żonie naszego napastnika. Słowa uznania sypią się z każdej strony, a wśród nich pojawia się nieco zabawne pytanie, co je gwiazdor Bayernu.

Dieta króla strzelców Ligi Mistrzów stała się tematem wpisu na Instagramie Anny Lewandowskiej. Popularna trenerka fitnessu wykorzystała okazję do zareklamowania swojego projektu, ale nie zapomniała przy tym odpowiedzieć ciekawskim fanom.

"Co to był za wieczór. Cztery gole strzelił mój mąż. Na pytania, "czym go karmię", odpowiem, że to moja słodka tajemnica" - napisała partnerka życiowa "Lewego".

