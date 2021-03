Bayern Monachium. Herbert Hainer: Lewandowski to wielkie dziedzictwo Muellera

- Czy uda mu się podbić rekord Muellera? Zobaczymy. Robert Lewandowski ma spore szanse, ale nie będzie to łatwe - stwierdził prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer, pytany o szansę "Lewego" na stanie się najskuteczniejszym strzelcem w historii Bundesligi. Niemiec odniósł się również do medialnych doniesień, które łączą gwiazdora BVB Erlinga Haalanda z ekipą "Die Roten".

Robert Lewandowski nie zwalnia tempa i nadal ma szansę na wyrównanie lub pobicie rekordu legendarnego Gerda Muellera. Polski napastnik w obecnym sezonie trafił do siatki już 28 razy i ma 11 kolejek, aby zdobyć 13 bramek. Rekord niemieckiego napastnika to 40 goli.



- Lewandowski to wielkie dziedzictwo Muellera i jego gole dają nam wiele tytułów. Czy uda mu się podbić rekord Muellera? Zobaczymy. "Lewy" ma spore szanse, ale nie będzie to łatwe. Wciąż musi jeszcze trochę postrzelać. To będzie ekscytujące - skomentował szanse na pobicie rekordu Muellera, właściciel Bayernu Monachium Herbert Hainer w rozmowie z "sport1.de".

Niemiec odniósł się także do potencjalnych wzmocnień klubu. W ostatnich dniach media rozpisywały się bowiem, że następcą polskiego napastnika w "Die Roten" ma zostać Erling Haaland.



- Jesteśmy bardzo silnym ekonomicznie i zdrowym klubem. Oczywiście także mocno odczuliśmy skutki pandemii, ale możemy sprowadzić jakiegoś piłkarza, jeżeli jesteśmy co do niego przekonani - odparł Hainer.



- Daleki jestem od prognozowania. Pewne jest jednak to, że w przyszłości będziemy kontynuowali ścieżkę pozyskiwania młodych piłkarzy o wybitnych umiejętnościach. Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Alphonso Davies i Jamal Musiala są dowodem na to, że w Bayernie talenty mogą się rozwinąć - dodał.



Lewandowski zmierzy się z Haalandem już jutro. O 18:30 rozpocznie się niemiecki klasyk, w którym Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund.





