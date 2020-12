- Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem przez najbliższe trzy lata. Jestem przekonany, że dzięki swojej niesamowitej sprawności będzie mógł grać na absolutnie najwyższym poziomie bardzo długo - odparł prezes Bayernu Herbert Hainer, pytany o potencjalny transfer Erlinga Haalanda do Bayernu Monachium. Niemiec odniósł się również do sporu wokół kontraktu Davida Alaby oraz odpowiedział na zarzuty dotyczące krótkiej kadry ekipy Bawarczyków.

Robert Lewandowski rozpoczął obecną kampanię Bundesligi w znakomity sposób. Reprezentant Polski zdobył 12 bramek w 10 spotkaniach i zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji strzeleckiej. Zawodnik ma jednak 32 lata i w niemieckich mediach coraz częściej pojawia się temat następcy "Lewego".



Wśród głównych kandydatów znajduje się rzecz jasna Erling Haaland. Młody Norweg zaliczył świetne wejście do Bundesligi i również teraz sprawuje się bardzo dobrze. Napastnik Borussii Dortmund strzelił już 10 bramek w tym sezonie.



- Haaland to bardzo dobry i młody zawodnik, który z pewnością ma potencjał, aby stać się graczem klasy światowej - skomentował medialne doniesienia prezes Bayernu Monachium Herbert Hainer, w rozmowie z portalem "Sport1.de".



- Lewandowski ma ważny kontrakt z Bayernem przez najbliższe trzy lata. Jestem przekonany, że dzięki swojej niesamowitej sprawności będzie mógł grać na absolutnie najwyższym poziomie bardzo długo. Rzadko jest kontuzjowany i konsekwentnie prezentuje się znakomicie. Nie wiem co będzie za trzy lata. W odpowiednim momencie podejmiemy decyzję co do jego następcy - dodał Niemiec.



