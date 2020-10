- Mam rzecz jasna nadzieję, że więcej przypadków nie będzie i Serge Gnabry szybko do nas wróci, czuje się dobrze - powiedział Robert Lewandowski po meczu z Atletico Madryt. U zawodnika "Die Roten" wykryto bowiem koronawirusa i obawiano się czy inni zawodnicy również nie będą zarażeni. Ostatecznie do tego nie doszło, a podopieczni Hansiego Flicka pewnie pokonali ekipę z Hiszpanii 4-0.

Bayern Monachium po znakomitym meczu pokonał Atletico Madyrt 4-0. Piłkarze Hansiego Flicka nie dali szans swoim rywalom, pomimo braku Serge Gnabry'ego, który został zakażony koronawirusem.



- Oczywiście zdajemy sobie sprawę w jakich czasach żyjemy. Zdarzyło się, byliśmy od samego początku przeszkoleni jak mamy się zachowywać. To są rzeczy, które ciężko przewidzieć. Mam rzecz jasna nadzieję, że więcej przypadków nie będzie i Serge szybko do nas wróci, czuje się dobrze. Niezależnie co się bezie działo, będziemy próbowali udowodnić, że mamy silną kadrę - powiedział Robert Lewandowski, w rozmowie z "Polsatem Sport".



"Lewy" zdradził również, co według niego było kluczem do pokonania ekipy z Hiszpanii.

- Zdawaliśmy sobie sprawę, że Atletico będzie grało bardzo defensywnie i wyczekiwało na swoje szanse. Oni z tyłu grają zawsze bardzo kompaktowo. Próbowaliśmy być ciągle w ruchu i zmieniać pozycję. Sam wielokrotnie dzisiaj schodziłem do środka i rozgrywałem piłki, choć ja swoich okazji nie miałem. Wygraliśmy jednak jako zespół i przede wszystkim w starciu z bardzo groźnym rywalem - dodał.

