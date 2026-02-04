Bayern i Barcelona triumfują. Lewandowski zostawiony na lodzie. Smutny obrazek

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Robert Lewandowski rozgrywa ostatni sezon w barwach Barcelony. Gdyby to zależało tylko od niego, zostałby w zespole na kolejne 2-3 lata. Władzie klubu nie kwapią się jednak do prolongaty kontraktu Polaka choćby o rok.

"Lewy" skończy w sierpniu 38 lat. Nadal jest bardzo groźnym snajperem, jednak generowane przez niego liczby różnią się już wyraźnie od tych, jakie widzieliśmy w statystycznych rejestrach jeszcze niedawno. W interesującym zestawieniu opublikowanym właśnie przez serwis OptaJose próżno szukać polskiego napastnika na czołowych lokatach.

Lewandowski wciąż strzela i asystuje. Ale w europejskim topie prym wiodą już inni. Bayern dzieli łupy z Barceloną

Wspomniany wykaz grupuje piłkarzy z pięciu najsilniejszych lig Europy, którzy w bieżącym sezonie mają na koncie przynajmniej 10 goli i tyle samo asyst. Chodzi zatem o klasyfikację kanadyjską, tyle że z podwyższonym progiem wejścia. Pod uwagę wzięto wszystkie fronty rywalizacji.

Jak się okazuje, czołówkę rankingu w całości zdominowali piłkarze Bayernu Monachium i Barcelony. Zestawienie otwiera Luis Diaz (15 bramek/11 asyst). Kolumbijski egzekutor przeniósł się do stolicy Bawarii przed obecnym sezonem i jak widać, nie potrzebował wiele czasu na aklimatyzację.

Tuż za nim plasują się Lamine Yamal (14/12) i jeszcze jeden przedstawiciel "Die Roten" - Michael Olise (13/19), autor największej liczby ostatnich podań. Pierwszą piątkę zamykają klubowi partnerzy "Lewego": Fermin Lopez (10/11) i Marcus Rashford (10/10).

Jak na ich tle wygląda dorobek Polaka? W trwających rozgrywkach wpisał się na listę strzelców 12 razy i dołożył do tego trzy asysty. W wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" nie pojawia się już jednak regularnie. W bieżącym cyklu łącznie rozegrał 27 spotkań, a na murawie przebywał tylko przez 1414 minut.

Lewandowski przy każdej okazji podkreśla, że nie zamierza kończyć profesjonalnej kariery. Raczej nie będzie ona kontynuowana w Europie, choć Polak ma oferty z Milanu i Fenerbahce. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem spodziewanej przeprowadzki są w tej chwili Stany Zjednoczone. Alternatywą pozostaje Arabia Saudyjska.

Rozwiń

Luis Diaz PAUL ELLIS / AFP AFP

Lamine Yamal Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Michael Olise (z lewej) w starciu z Jakubem Kamińskim Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

DJB: Kto ma największe szanse na triumf w Lidze Europy? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO