Robert Lewandowski w bezpośrednich starciach z Erlingiem Haalandem mierzył się cztery razy. W strzeleckim pojedynku mamy remis - obaj w tych spotkaniach zdobywali po cztery gole. W pojedynku klubowym zdecydowanie przeważa jednak Lewandowski, bowiem Bayern wygrał wszystkie te spotkania z Borussią Dortmund.



Bayern - Borussia. Haaland strzela, Lewandowski kontratakuje

Haaland z pewnością jest dodatkowo zmotywowany, by w po raz pierwszy w barwach Borussii pokonać Bayern Monachium. Bliski tego był ostatnim razem, kiedy w marcowym starciu już w ciągu dziewięciu minut zdobył dwie bramki i BVB prowadziło 2-0. Wówczas do akcji wkroczył Robert Lewandowski. Jeszcze przed przerwą dwoma bramkami doprowadził do wyrównania, a w 90. minucie skompletował hat-tricka, przypieczętowując wygraną Bayernu. Wcześniej gola dorzucił jeszcze Leon Goretzka, dzięki czemu Bayern wygrał 3-2.



Superpuchar Niemiec: Bayern - Borussia, o której mecz, gdzie oglądać transmisję?

Bayern czeka wyjątkowo ciężka przeprawa. Pod wodzą Juliana Nagelsmanna zespół nie wygrał jeszcze ani razu, nawet w przedsezonowych przygotowaniach. Na inaugurację Bundesligi, Bayern zremisował 1-1 z Borussią Moenchengladbach. Borussia Dortumund zaś w 1. kolejce Bundesligi rozjechała 5-2 Eintracht Frankfurt.



Mecz Bayern - Borussia o Superpuchar Niemiec we wtorek o godzinie 20.30. Transmisja na żywo na platformie Viaplay. Zobacz relację na żywo.



Bayern - Borussia, Lewandowski kontra Haaland. Dotychczasowe starcia:

26.05.2020, Bundesliga, Borussia Dortmund - Bayern Monachium 0-1 (0-1)



Bramka: 0-1 Kimmich (43.).



30.09.2020, Superpuchar Niemiec, Bayern Monachium - Borussia Dortmund 3-2 (2-1)



Bramki: 1-0 Tolisso (18.), 2-0 Mueller (32.), 2-1 Brandt (39.), 2-2 Haaland (55.), 3-2 Kimmich (82.).



07.11.2020, Bundesliga, Borussia Dortmund - Bayern Monachium 2-3 (1-1)



Bramki: 1-0 Reus (45.), 1-1 Alaba (45+4.), 1-2 Lewandowski (48.), 1-3 Sane (80.), 2-3 Haaland (83.).



06.03.2021, Bundesliga, Bayern Monachium - Borussia Dortmund 4-2 (2-2)



Bramki: 0-1 Haaland (2.), 0-2 Haaland (9.), 1-2 Lewandowski (26.), 2-2 Lewandowski (44.), 2-3 Goretzka (88.), 2-4 Lewandowski (90.).

WG