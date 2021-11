Robert Lewandowski w pierwszej połowie meczu z Benficą zdobył bramkę i zanotował asystę, ale w doliczonym czasie gry zepsuł sobie nieco humor. W setnym spotkaniu w Lidze Mistrzów nie wykorzystał rzutu karnego.

Polak uderzył wyjątkowo słabo - po ziemi w środek bramki i Odysseas Vlachodimos obronił jego uderzenie.





Robert Lewandowski zmarnował pierwszy rzut karny w Lidze Mistrzów

Dla Lewandowskiego był to dopiero pierwszy niewykorzystany rzut karny w Lidze Mistrzów. Wcześniej wykonywał 14 prób, zamieniając wszystkie na gole. Była to najdłuższa pod tym względem seria w historii Ligi Mistrzów.



Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego po raz siódmy w karierze. Ma na koncie też 65 wykonanych "jedenastek" i ze skutecznością 90,3% należy do najlepszych specjalistów w tym elemencie gry.

Vlachodimos jest dopiero piątym bramkarzem, który obronił rzut karny Lewandowskiego. Wcześniej ta sztuka udała się Adamowi Federiciemu, Manuelowi Neuerowi, Danielowi Masuchowi i Rune Jarsteinowi. Ponadto dwa inne karne zostały spudłowane.



Grecki bramkarz jest dopiero drugim bramkarzem, który w Lidze Mistrzów "wyczuł" intencje Lewandowskiego. Wcześniej dobry narożnik wybrał Willy Caballero z Chelsea FC.

