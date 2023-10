Bardzo ważne informacje dla Roberta Lewandowskiego. Ucieszą polskiego napastnika

Lewandowski dołączył do FC Barcelona w 2022 roku, gdy po długim czasie występów w Bayernie Monachium postanowił pożegnać się z bawarskim klubem . Zgodnie ze swoim planem napastnik trafił do stolicy Katalonii, gdzie z miejsca stał się jedną z kluczowych postaci . Problem jednak w tym, że Lewandowski, urodziny w 1988 roku, powoli wchodzi w wiek, gdy zawodnicy raczej kończą kariery, a nie liczą na ich dalszy rozwój. Obecna polityka Barcelony zakłada tymczasem odważne dawanie szans młodym zawodnikom , w tym rewelacyjnemu Lamine Yamalowi i jego niewiele starszym kolegom.

Nazwisko Lewandowskiego padało więc w kontekście transferu do którejś z lig, w której przed sportową emeryturą mógłby jeszcze zarobić i zaraz przykuć uwagę kibiców - mówiło się więc o przejściu do amerykańskiej MLS lub nawet do Arabii Saudyjskiej, gdzie Polak byłby szczególnie pożądany.